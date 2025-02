Sau khi phát hiện thông tin, Công an quận 1 đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Bến Nghé liên hệ đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiến hành xác minh thông tin.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 10/2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an quận 1 phát hiện đoạn clip do người phụ nữ quay trong trạng thái vừa ôm đứa trẻ vừa khóc trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2, phường Bến Nghé, quận 1, với nội dung bị móc túi mất số tiền 9,5 triệu đồng và nhờ mọi người giúp đỡ cho mẹ con chị có tiền khám bệnh.

Đến 14h8 cùng ngày, người phụ nữ dẫn đứa trẻ ra cổng số 5 của bệnh viện và đặt xe ôm công nghệ ra Bến xe An Sương. Sau đó, người phụ nữ đi đâu không rõ.

Công an quận 1 đã phân công cán bộ đi xác minh, phát hiện bà Xuân đang cư ngụ tại tỉnh Đắk Lắk và di lý người này về trụ sở để làm việc.

Hình ảnh Hồ Thị Xuân bế con đến trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 do camera ghi lại - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 12/02/2025, Công an Quận 1 đã phân công cán bộ đến Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk phối hợp xác minh và phát hiện chị Hồ Thị Xuân đang cư ngụ tại Thôn 4, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Qua làm việc, chị Hồ Thị Xuân trình bày: Nội dung vụ việc bị 02 người móc túi tại cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 như thông tin trên đoạn clip là không đúng sự thật. Nguyên nhân là do chị vô ý làm mất số tiền 9,5 triệu đồng trong lúc di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Mục đích chị Xuân đăng đoạn clip trên là muốn cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng xã hội để mọi người hỗ trợ, quyên góp nhằm có đủ tiền khám bệnh cho con và mua vé xe để về nhà.

Số tiền mọi người quyên góp được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên “Ho Thi Xuan” là 28.300.000 đồng, trong đó chị Xuân đã trả tiền viện phí 977.000 đồng, trả tiền xe ôm 150.000 đồng và trong tài khoản hiện còn là 27.300.000 đồng. Hiện chị Xuân đã tự nguyện xóa đoạn clip đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của cá nhân.