Tin nóng: TP. HCM chính thức thông qua đề án thu phí lòng đường, sẽ thu phí sử dụng vỉa hè từ ngày 1/1/2024

Câu chuyện vé tham quan đang “nóng” trên các diễn đàn báo chí và mạng xã hội khi UBND TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) thông tin về phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An kể từ ngày 15/5/2023. Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan? Việc bán vé có phù hợp với quy định bảo vệ di sản? Người dân và du khách có quyền lợi và trách nhiệm như thế nào trong câu chuyện mua vé - trả phí? Báo điện tử Tổ Quốc ghi nhận thực tế và ý kiến nhiều chiều để rộng đường dư luận.