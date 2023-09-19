Tin nóng: TP. HCM chính thức thông qua đề án thu phí lòng đường, sẽ thu phí sử dụng vỉa hè từ ngày 1/1/2024

Chiều 19/9, HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Theo đó, TP.HCM sẽ bắt đầu thu phí lòng đường, vỉa hè từ tháng 1/2024.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 19/9, tại kì họp thứ 11 (kì họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM. Thời gian thu phí bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2024. Mức phí được dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, các tuyến đường ở trung tâm cao hơn ngoại thành. Trong đó, mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất 350.000 đồng/m2/tháng. Các hoạt động khác áp dụng 20.000-100.000 đồng/m2/tháng.

Nếu số ngày sử dụng lòng đường, hè phố dưới 15 sẽ tính thuê nửa tháng; từ 15 ngày trở lên tính một tháng. Việc sử dụng tạm vỉa hè cần bảo đảm nguyên tắc chừa lại tối thiểu 1,5 m cho người đi bộ và 2 làn ôtô cho một chiều đi đối với lòng đường. Các hoạt động trên vỉa hè, lòng đường phải đảm bảo trật tự, an toàn và phù hợp công năng, kết cấu chịu lực của các đường.

Toàn cảnh kì họp HĐND TPHCM ngày 19/9 - Ảnh: Báo Lao Động Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách để duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố. Sở Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đối với các tuyến đường do sở này quản lí. UBND cấp huyện tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các tuyến đường do địa phương mình quản lí. HĐND TPHCM giao UBND TPHCM chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, từ tháng 1/2024, có 3 trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường phải trả phí, gồm: tổ chức hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa; điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe. Đối với sử dụng tạm thời vỉa hè, có 5 trường hợp phải trả phí, gồm: tổ chức hoạt động văn hóa và điểm trông giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa; điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; điểm bố trí công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền người sử dụng và lắp đặt các công trình tạm trên vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông; làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình; điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe. Mức thu phí vỉa hè, lòng đường trên địa bàn TP.HCM, áp dụng từ tháng 1/2024 - Ảnh: Báo Thanh Niên Danh sách 5 khu vực Khu vực 1, gồm: Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.10, Q.Phú Nhuận, khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu vực 2, gồm: Q.2 (nay thuộc TP.Thủ Đức, trừ Khu đô thị mới Thủ Thiêm), Q.6, Q.7 (trừ khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố), Q.11, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Bình và Q.Bình Tân. Khu vực 3, gồm: Q.8, Q.9 (nay thuộc TP.Thủ Đức), Q.12, Q.Thủ Đức (nay thuộc TP.Thủ Đức), Q.Tân Phú và Q.Gò Vấp. Khu vực 4, gồm các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè và Củ Chi. Khu vực 5 là H.Cần Giờ.

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