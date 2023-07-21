Ngày 21/7 UBND xã Quảng Hưng (Quảng Bình) cho biết, vụ việc bé gái (3 tuổi) được phát hiện tử vong trong bể phốt khu vực chuồng trại chăn nuôi heo của một người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 8h sáng ngày 21/7 gia đình anh B.V.Q. và chị D.T.H., (trú ở thôn Tú Loan 2, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) không thấy con gái là cháu B.T.L. (3 tuổi) nên đi tìm kiếm khắp nơi.

Khi mọi người đến khu vực chuồng trại chăn nuôi heo nhà hàng xóm thì phát hiện cháu L. rơi xuống bể chứa chất thải của chuồng trại nuôi heo của một người dân trên địa bàn. Mặc dù, lập tức đưa cháu L. lên sơ cứu nhưng cháu L. đã tử vong. Bể được đào sâu dưới lòng đất và không được che chắn cẩn thận.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho những gia đình sử dụng bể chứa chất thải truyền thống, cần có những giải pháp đảm bảo an toàn.

Sau khi sự việc được phát hiện, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình trước sự việc đau lòng trên.

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