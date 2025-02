Theo camera an ninh ghi lại, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe máy và xe tải đi cùng chiều, song song nhau. Khi tới đoạn ngã tư, người điều khiển xe máy đã thiếu chú ý quan sát, trong khi đó xe rẽ trái để sang đường và rơi vào điểm mù của xe tải khiến nạn nhân bị tông tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào khoảng 16h45 ngày 18/2, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 47C - 109.06 do tài xế Trần Thế Anh (SN 1983, ngụ huyện Ea Kar) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi xe tải chạy đến địa điểm trên, bất ngờ va chạm với xe máy BKS 47C1-32166 do ông H.M.P (SN 1961, ngụ phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) điều khiển cùng chiều. Hậu quả, cú va chạm khiến ông P tử vong tại chỗ.

Theo camera an ninh ghi lại, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe máy và xe tải đi cùng chiều, song song nhau. Khi tới đoạn ngã tư, người điều khiển xe máy đã thiếu chú ý quan sát, trong khi đó xe rẽ trái để sang đường và rơi vào điểm mù của xe tải khiến nạn nhân bị tông tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đi vào “điểm mù” của xe tải, người đàn ông bị cán tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 18/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 51 thuộc phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm một nữ sinh tử vong.

Nạn nhân là em Trần Thị T.T. (sinh năm 2007, lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo).

Vào thời gian trên, em T. đi xe máy trên quốc lộ 51 theo hướng từ Phú Mỹ đi TP Bà Rịa để đến trường.

Khi đến km50+750, quốc lộ 51 thì bị xe tải chở rau mang biển số 72C-215.8X chạy cùng chiều tông từ phía sau. Hậu quả, em T. tử vong tại chỗ.

Xe tải chở rau còn tông một người đàn ông đi xe máy khác phía trước làm người này bị thương.

Tài xế lái xe tải gây tai nạn được xác định là Vũ V.D. (sinh năm 2004, trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ).

