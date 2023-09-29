Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phân công nhiệm vụ, nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân nhỏ tuổi nhất còn lại.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, nhà cửa của nhân dân, đặc biệt tại huyện Phù Yên. Vào khoảng 7h15 phút ngày 28/9, tại bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, khi 3 người gồm: bà Hà Thị Liếng (SN 1976), Hà Thị Nà (SN 1972) và cháu Hà Hải Đăng (SN 2018) đang đứng bên mép suối thì bất ngờ bị đất đá ở trên taluy sạt xuống, đẩy cả 3 xuống dòng nước lũ.

Lực lượng Công an huyện Phù Yên tích cực triển khai công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Công an Nhân Dân Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên đã chỉ đạo UBND xã Mường Lang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện huy động trên 100 người gồm dân quân, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể triển khai biện pháp tìm kiếm người bị vùi lấp, lũ cuốn trôi. Đến khoảng 16h ngày 28/9, các lực lượng tìm thấy thi thể nạn nhân Hà Thị Nà tại khu vực cách hiện trường tai nạn khoảng 10km. Đến sáng 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hà Thị Liếng cách hiện trường vụ tai nạn 5 km.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phân công nhiệm vụ, nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân Hà Hải Đăng. Khu vực nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, nguyên nhân được xác định, khi 3 người này đang đi bộ trên đường liên bản thì bất ngờ bị đất đá ở trên ta luy sạt xuống. 2 người bị đất đá đẩy trôi xuống dòng nước lũ suối Bứa, 1 trẻ em nghi là bị đất vùi lấp. Ông Hà Văn Tươi - Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Lang cho biết, bà Liếng đi thăm ruộng còn bà Nà đưa cháu nội đi học thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Theo ông Tươi, bước đầu nghi ngờ cháu Đăng bị vùi lấp, nhưng quá trình tìm kiếm nơi bị sạt lở không thấy dấu vết, nên khả năng đã bị đẩy xuống dòng suối.

Sạt lở đất ở Sơn La khiến 2 người phụ nữ mất tích, 1 cháu bé nghi bị vùi lấp Vào khoảng 7h15 ngày 28/9 tại bản Đung, xã Mường Lang xảy ra vụ sạt lở đất đã làm mất tích 3 người (trong đó có 1 trẻ em, 2 phụ nữ).

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