Một cán bộ công an cho biết, người chết ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm có giới tính nữ, đã tử vong cách cách đây nhiều ngày, thi thể đã phân hủy nặng, xác bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm tại địa điểm này và khu vực xung quanh nhưng không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 2/6, công an một số phường, xã ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ… để xác định tung tích một phụ nữ chết ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Một chân của người này bị tách rời, được phát hiện trên đường Hoa Hồng (phường 4, TP.Đà Lạt).

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, vào 6h ngày 1/6, người dân đến khu vực đường Hoa Hồng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thuộc phường 4, thành phố Đà Lạt) bất ngờ phát hiện chân người đang trong quá trình phân hủy. Phần cơ thể rời rạc này bao gồm xương từ đùi xuống bàn chân.

Người dân phát hiện bộ xương chân trên đường Hoa Hồng. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Đà Lạt và Công an phường 4 cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.