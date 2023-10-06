Tháng 9/2023 trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử

Đời sống 06/10/2023 09:09

Nhiệt độ trung bình từ tháng 1 đến tháng 9/2023 cao hơn 0,05 độ C so với năm 2016 - năm nóng nhất được ghi nhận trong cùng kỳ.

Nhiệt độ trung bình mùa hè năm 2023 đạt mức cao nhất mọi thời đại và tháng 9 cũng là tháng nóng kỷ lục, Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh Châu Âu (EU) - Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) đưa tin ngày 5/10 (giờ địa phương) cho biết.  

Theo báo cáo được C3S công bố, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 9/2023 là 16,38 độ C, cao nhất kể từ khi quan sát được thực hiện.

Cao hơn 0,93 độ C so với nhiệt độ trung bình tháng 9 năm 1991 đến năm 2020 và cao hơn 0,5 độ C so với kỷ lục trước đó vào tháng 9 năm 2020.

Ngoài ra, nhiệt độ này cao hơn 1,75 độ C so với nhiệt độ trung bình tháng 9 từ năm 1850 đến năm 1900 trước công nghiệp hóa.

Tháng 9/2023 trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử - Ảnh 1
Nhiệt độ tháng 9 năm 1940 - 2023 so với nhiệt độ trung bình tháng 9 năm 1991 - 2020 - Ảnh chụp báo cáo của Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S)

Nhiệt độ trung bình toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay cao hơn 1,4 độ so với giai đoạn 1850-1900.

Con số này vượt xa mức tăng nhiệt độ toàn cầu 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp mà cộng đồng quốc tế đã cam kết hạn chế thông qua Thoả thuận Paris về khí hậu 2015.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay cao hơn 0,05 độ C so với năm 2016 - năm nóng nhất được ghi nhận trong cùng kỳ.

Chỉ giới hạn ở châu Âu, tháng 9/2023 là tháng 9 nóng nhất được ghi nhận, cao hơn 2,51 độ so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Nhiệt độ cao hơn 1,1 độ C so với năm 2020, ghi nhận tháng 9 nóng từ ​​trước đến nay.

Nhiệt độ mặt nước biển trung bình trong tháng 9 ở các khu vực không tính vùng cực là 20,92 độ C, cao nhất tính đến tháng 9. Trong tất cả các tháng, đây là mức cao thứ hai sau tháng 8 năm nay.

Nhiệt độ trung bình của thế giới trong mùa hè 2023 cũng đã đạt mức cao kỷ lục. Nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 là 16,77 độ C, cao hơn 0,29 độ C so với mức cao nhất trước đó là 16,48 độ C cùng kỳ năm 2019.

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Ảnh minh họa: Internet

Samantha Burgess, Phó giám đốc C3S, cho biết: "Sau một mùa hè với nhiệt độ chưa từng có, tháng 9 đã phá vỡ kỷ lục với tỷ lệ lớn. Biến đổi khí hậu không phải là điều sẽ xảy ra trong 10 năm nữa. Biến đổi khí hậu thực sự đang diễn ra".

Samantha Burgess cũng cho biết thêm: “Chỉ còn hai tháng nữa là đến Hội nghị các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28), tính cấp bách của hành động đối với khí hậu là mục tiêu tham vọng của hiệp định và được coi là cần thiết để tránh những hậu quả thảm khốc nhất của biến đổi khí hậu". 

COP28 sẽ được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 30/11/2023.

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