Thái Bình: Gia đình 120 người, ngày Tết xếp hàng nhận lì xì cả chục mét, chuẩn bị 20 mâm cỗ mới đủ

Trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, Tết là ngày của sum họp, của đoàn viên, của sự vui vầy, quây quần bên nhau để tận hưởng những ngày đầu năm mới hết sức an lành và vui vẻ. Tết bắt đầu cho việc khởi đầu một năm mới với những điều tốt đẹp nhất, hy vọng một năm mới an lành, may mắn, thành công.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, ông bà vui vầy cùng con cháu bên nồi bánh chưng là hạnh phúc không gì bằng, những câu chuyện, phong tục Tết xưa được ông bà kể cũng chính là cách nuôi dưỡng tâm hồn các bé phong phú và nhân văn. Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để hàn gắn những yêu thương, đón những giây phút năm mới bình an.