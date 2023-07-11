Tạm đóng cửa quán cơm bình dân bị tố chặt chém, bán suất cơm 160 ngàn đồng ở cổng bệnh viện Bạch Mai

Đời sống 11/07/2023 14:15

Chủ quán cơm bị tố cho biết suất cơm trên bán với giá 160 ngàn đồng là không đắt, người này khẳng định quán 'không chặt chém'.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 11/7, liên quan tới vụ quán cơm bình dân ở khu vực cổng sau Bệnh viện Bạch Mai bị tố "chặt chém" suất cơm giá 160 ngàn đồng, UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã yêu cầu quán cơm này tạm đóng cửa.

Việc chính quyền phường yêu cầu quán cơm này đóng cửa là để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục.

Theo lãnh đạo UBND phường Phương Mai, thời điểm kiểm tra cuối tháng 6 vừa qua, quán cơm này xuất trình được giấy phép kinh doanh do quận cấp nhưng chưa trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tạm đóng cửa quán cơm bình dân bị tố chặt chém, bán suất cơm 160 ngàn đồng ở cổng bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1
Hình ảnh bài đăng và suất cơm được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Lao Động

Phường Phương Mai yêu cầu trong khoảng 15 ngày, chủ quán phải xuất trình đầy đủ giấy tờ, được vài ngày thì quán này bị tố "chặt chém". Khi nào hoàn thiện đầy đủ các thủ tục thì quán này mới được phép hoạt động lại.

Hiện, phường Phương Mai đã chuyển hồ sơ lên quận Đống Đa để xem xét phương án xử lý liên quan đến thông tin khách tố quán "chặt chém" suất cơm 160.000 đồng.

Còn trao đổi với báo chí, bà V.T.H. (chủ quán cơm bị tố "chặt chém") cho biết suất cơm trên bán với giá 160 ngàn đồng là không đắt. Bà này khẳng định quán "không chặt chém".

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, vừa qua, mạng xã hội xuất hiện bài đăng khách hàng tố bị chặt chém về suất cơm có giá 160 nghìn đồng diễn ra tại một quán cơm bình dân nằm trong ngõ 4 Phố Phương Mai (vị trí gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai).

Tạm đóng cửa quán cơm bình dân bị tố chặt chém, bán suất cơm 160 ngàn đồng ở cổng bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 2
Cận cảnh đĩa cơm 160.000 đồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong ảnh, suất cơm này có chả lá lốt, sườn miếng chặt nhỏ, rau luộc, cơm trắng và một bát canh. Hơn nữa, hàng quán tại khu vực này phần lớn là để phục vụ người bệnh và người nhà bệnh nhân, thế nhưng suất cơm tại đây lại được bán với giá “trên trời” khiến nhiều người dân tỏ ra vô cùng bức xúc.

Chủ nhân bài đăng chia sẻ với Lao Động, không chỉ bán với mức giá quá cao mà chất lượng món ăn tại đây cũng không tương xứng. Quán ăn ẩm thấp, không có điều hoà và phục vụ không thân thiện.

Ngay sau đó, UBND phường Phương Mai đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ sự việc phản ánh.

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Ngày 7/7/2023, khi đoàn thanh tra phường Phương Mai đến kiểm tra thì chủ cơ sở đã không đưa ra được đủ giấy tờ cần thiết chứng minh đủ điều kiện VSATTP.

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