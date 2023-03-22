Sự thật phía sau vụ 'người lạ bắt cóc trẻ em' tại các trường học

Đời sống 22/03/2023 17:15

Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định sự việc ở TP Vinh chỉ là thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chứ không có chuyện bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, hôm nay (22/3), trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết, Sở đã nhận được báo cáo từ Phòng GD-ĐT TP Vinh trước thông tin xuất hiện các đối tượng lạ mặt tiếp xúc học sinh với ý đồ xấu.

Ông Hoàn khẳng định sự việc ở TP Vinh chỉ là thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chứ không có chuyện bắt cóc trẻ em.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ông Lê Trường Sơn – Phó Phòng GD-ĐT TP Vinh (Nghệ An), cũng vừa ký văn bản gửi Sở GD-ĐT tỉnh này. Văn bản cho biết, 3 ngày qua trên địa bàn thành phố, xuất hiện các thông tin tại các trường Tiểu học một số đối tượng có hành vi lạ với học sinh.

Cụ thể, các đối tượng này cho quà, rủ rê một số học sinh hoặc các đối tượng tự nhận là người nhà, thay mặt bố mẹ, ông bà đến đón con/cháu tạo tâm lý hoang mang cho học sinh, phụ huynh.

Hôm qua (21/3), trên mạng xã hội lan truyền thông tin, tại TP Vinh (Nghệ An), xuất hiện 2 thanh niên tiếp cận học sinh các trường tiểu học với ý định định dụ dỗ, bắt cóc trẻ em. Những thông tin này được phụ huynh, thầy cô cảnh báo liên tục trong các nhóm trên mạng xã hội.

Sự thật phía sau vụ 'người lạ bắt cóc trẻ em' tại các trường học - Ảnh 1
Ảnh: Vietnamnet 

Cô T., Trường Tiểu học Hồng Sơn (TP Vinh), đã lên tiếng rằng các giáo viên chú ý dặn phụ huynh đưa con vào cổng trường rồi mới rời đi, nhắc học sinh đề phòng người lạ.

Về vấn đề này, bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng phòng GD-ĐT TP Vinh, Nghệ An, cho biết, ngay khi nhận được thông tin về tình trạng xuất hiện người lạ mặt dụ dỗ học sinh ở xung quanh các trường học, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An. 

Ngoài ra, phòng GD-ĐT cũng yêu cầu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phố biển, giáo dục pháp luật về kỹ năng đề phòng người lạ và tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm cho học sinh, kịp thời ngăn chặn các hành vi lôi kéo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh qua các trang mạng…

Nghệ An: Tìm tung tích người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong khi đi qua đường chưa rõ danh tính

Nghệ An: Tìm tung tích người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong khi đi qua đường chưa rõ danh tính

Công an đã phát đi thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân bị tàu hỏa tông khi đi bộ dọc đường sắt Bắc Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   3 đứa trẻ bị bắt cóc an toàn trường học bắt cóc trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả