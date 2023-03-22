Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định sự việc ở TP Vinh chỉ là thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chứ không có chuyện bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, hôm nay (22/3), trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết, Sở đã nhận được báo cáo từ Phòng GD-ĐT TP Vinh trước thông tin xuất hiện các đối tượng lạ mặt tiếp xúc học sinh với ý đồ xấu.

Ông Hoàn khẳng định sự việc ở TP Vinh chỉ là thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chứ không có chuyện bắt cóc trẻ em.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ông Lê Trường Sơn – Phó Phòng GD-ĐT TP Vinh (Nghệ An), cũng vừa ký văn bản gửi Sở GD-ĐT tỉnh này. Văn bản cho biết, 3 ngày qua trên địa bàn thành phố, xuất hiện các thông tin tại các trường Tiểu học một số đối tượng có hành vi lạ với học sinh.

Cụ thể, các đối tượng này cho quà, rủ rê một số học sinh hoặc các đối tượng tự nhận là người nhà, thay mặt bố mẹ, ông bà đến đón con/cháu tạo tâm lý hoang mang cho học sinh, phụ huynh.

Hôm qua (21/3), trên mạng xã hội lan truyền thông tin, tại TP Vinh (Nghệ An), xuất hiện 2 thanh niên tiếp cận học sinh các trường tiểu học với ý định định dụ dỗ, bắt cóc trẻ em. Những thông tin này được phụ huynh, thầy cô cảnh báo liên tục trong các nhóm trên mạng xã hội.

Ảnh: Vietnamnet

Cô T., Trường Tiểu học Hồng Sơn (TP Vinh), đã lên tiếng rằng các giáo viên chú ý dặn phụ huynh đưa con vào cổng trường rồi mới rời đi, nhắc học sinh đề phòng người lạ.

Về vấn đề này, bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng phòng GD-ĐT TP Vinh, Nghệ An, cho biết, ngay khi nhận được thông tin về tình trạng xuất hiện người lạ mặt dụ dỗ học sinh ở xung quanh các trường học, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, phòng GD-ĐT cũng yêu cầu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phố biển, giáo dục pháp luật về kỹ năng đề phòng người lạ và tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm cho học sinh, kịp thời ngăn chặn các hành vi lôi kéo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh qua các trang mạng…

Nghệ An: Tìm tung tích người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong khi đi qua đường chưa rõ danh tính Công an đã phát đi thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân bị tàu hỏa tông khi đi bộ dọc đường sắt Bắc Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-phia-sau-vu-nguoi-la-bat-coc-tre-em-tai-cac-truong-hoc-565826.html