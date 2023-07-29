Trong quá trình tắm, nhóm thanh niên bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện vụ việc, người dân tắm biển gần đó đã lao ra và cứu được ba người. Riêng anh K. đã bị sóng cuốn trôi mất tích

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 28/7, người dân ở khu vực Dinh ông Phú Hài, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã phát hiện một thi thể nam trôi dạt vào bờ biển nên đưa lên bờ và trình báo cho cơ quan chức năng.

Qua nhận dạng, xác định nạn nhân là P.B.M.K (17 tuổi, học sinh lớp 11 ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Công an TP. Phan Thiết đã bàn giao thi thể nam sinh này cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Bãi biển Đồi Dương nơi nhóm nam sinh bị sóng cuốn trôi - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Vietnamplus, chiều tối 27/7, lực lượng chức năng thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm nam thanh niên tắm biển, bị sóng cuốn trôi mất tích ở bãi biển Đồi Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 27/7, anh P.B.M.K (trú tại tỉnh Lâm Đồng) cùng nhóm bạn đến bãi biển Đồi Dương (thành phố Phan Thiết) tắm. Trong quá trình tắm, nhóm thanh niên bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện vụ việc, người dân tắm biển gần đó đã lao ra và cứu được ba người.

Riêng anh K. đã bị sóng cuốn trôi mất tích. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Phan Thiết đã huy động người, phương tiện tìm kiếm anh K.

Hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 2, trên vùng biển Bình Thuận có sóng to, gió lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cẩn thận khi tắm biển để tránh tai nạn đuối nước có thể xảy ra.

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