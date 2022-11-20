Sang đường bất cẩn, nam thanh niên bị ô tô tông trúng, lộn vài vòng nằm ra đất mới đứng dậy lấy mũ bảo hiểm đổi lên đầu

Cú tông khiến chiếc xe máy đổ ra đường, nam thanh niên lăn lộn vài vòng. Sau đó, nam thanh niên tự đứng dậy, tài xế ô tô cũng bước xuống xe hỏi han.

Theo như đoạn clip được đăng tải, một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bỗng sang đường bất ngờ, không quan sát nên xảy ra va chạm với ô tô đi cùng chiều. Đang di chuyển trên đường, người này không bật xi nhan, không giảm tốc độ sang đường khiến tài xế ô tô trở tay không kịp.

Theo quan sát, dù có mũ bảo hiểm treo trên xe nhưng nam thanh niên không đội, đến lúc xảy ra vụ việc mới cầm mũ đội lên.

Hình ảnh cắt từ clip (Nguồn: Vietnamnet)

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, ai nấy đều lên án hành vi phạm luật giao thông của nam thanh niên và nhắc nhở mọi người xung quanh lái xe cẩn thận, cố gắng phản ứng nhanh với những tình huống bất ngờ.

Sau vụ việc, CSGT cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường nên nhiều người đoán nam thanh niên vì “tránh” CSGT nên mới quay đầu gấp như vậy.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

“May cho anh ta vụ va chạm không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lần sau lái xe nên đội mũ bảo hiểm, chạy đúng luật.”

“Ngã rồi mới lấy mũ bảo hiểm đội lên, không biết để làm gì?”

“May quá không sao, kiểu cua gấp thế này bác tài xế không thể nào xử lý kịp.”

“Không thể hiểu nổi những người tham gia giao thông kiểu này, hi vọng rút ra bài học kinh nghiệm khi tham gia giao thông”.