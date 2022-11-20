Công An TP HCM: Bắt 13 người chuyên gọi điện thoại, vu khống, cắt ghép ảnh đồi trụy để đòi nợ khách hàng

Vì vậy, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát và có kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TPHCM xác định một số công ty thu hồi nợ sử dụng điện thoại gọi điện đe dọa, chửi bởi và cắt ghép hình ảnh, vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền trên mạng xã hội, nhằm thu hồi nợ.

Ngày 4-11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM kiểm tra hành chính Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset, tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4.

Ngày 20-11, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng cùng 12 bị can khác về tội "Vu khống" theo điều 156 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, công an xác định, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TPHCM do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc. Công ty này được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Công an khám xét Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TPHCM. Ảnh: Chí Thạch (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Từ ngày 1-8-2016 đến nay, công ty thuê văn phòng, tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.

Khi có nhu cầu vay, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký hợp đồng vay với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hằng tháng.

Đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ từ 1 ngày - 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng.

Công an khám xét công ty. Ảnh: Chí Thạch (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Nếu nợ 1 ngày đến 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm gọi nhắc nợ khách hàng và người thân một cách nhẹ nhàng. Nếu nợ từ 90 ngày đến 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nếu trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm) sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... Các hình ảnh được gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM, khi thu hồi nợ, các đối tượng sẽ xâm nhập vào danh bạ, tài khoản mạng xã hội của người vay sau đó nhắn tin, gọi điện "khủng bố" người thân, đồng nghiệp người vay để đòi nợ.

Công an khám xét công ty. Ảnh: Chí Thạch (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

"Các nhân viên đòi nợ được hưởng 30% trên tổng số tiền thu nợ đòi được của khác hàng. Người dân cần cẩn thận, không vay tiền qua các app trên mạng xã hội. Người lao động làm việc cho các công ty tài chính phải tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm"- thiếu tá Nguyễn Thành Hưng khuyến cáo.

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội "Vu khống", theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Đó là Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tin, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến.