Khôi Mập "hiện tượng nhí" bị 'chị Google' dọa sợ xanh mặt khiến dân mạng tan chảy vì sự đáng yêu giờ ra sao ?

Nổi tiếng nhờ vào ngoại hình mũm mĩm cùng với những cử chỉ đáng yêu 3 tuổi Khôi đã sở hữu 1 kênh YouTube riêng, chuyên đăng tải những clip đời thường lém lỉnh với lượt xem khủng, sau gần 2 năm vắng bóng trên kênh Youtube cá nhân, hiện tượng nhí "Khôi Mập" đã có nhiều tiến bộ và đổi mới, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ của con trẻ.
Đời Sống 19:27 17/09/2022

Thanh Vy (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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