Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Tin nóng 20/11/2022 13:25

Trong lúc đi ra bãi biển để nhặt phế liệu ở khu vực bờ biển thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, tiếp giáp với địa bàn xã Xuân Thành, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy.

 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, 20-11, ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng hơn 3 giờ sáng, trong lúc đi ra bờ biển để nhặt phế liệu, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể của một người đàn ông trôi dạt vào khu vực bãi biển thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, tiếp giáp với địa bàn xã Xuân Thành.

Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh - Ảnh 1
Thi thể người đàn ông được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, sáng 20-11 (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Bước đầu xác định thi thể nạn nhân là nam giới, khoảng từ 30-45 tuổi, trong tình trạng đang phân hủy. Tại thời điểm phát hiện, quần áo của thi thể nạn nhân cũng không còn nguyên vẹn, trên người không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác minh được danh tính.

Sự việc đã được người dân nhanh chóng trình báo cho chính quyền địa phương.

Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh - Ảnh 2

Thi thể người đàn ông được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, sáng 20-11 (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thông báo và tìm kiếm thân nhân của nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ sự việc.

Theo ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên, nếu trong ngày vẫn không có người thân của nạn nhân đến tiếp nhận thì địa phương sẽ tiến hành các thủ tục chôn cất nạn nhân tại địa phương.

 

Nam thanh niên đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì gục ngã, tử vong với nhiều vết thương trên người

Nam thanh niên đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì gục ngã, tử vong với nhiều vết thương trên người

Một nam thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường ở TP Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ gục xuống đường. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân tới kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong, trên người có vết thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 40 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào