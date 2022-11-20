Trong lúc đi ra bãi biển để nhặt phế liệu ở khu vực bờ biển thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, tiếp giáp với địa bàn xã Xuân Thành, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, 20-11, ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng hơn 3 giờ sáng, trong lúc đi ra bờ biển để nhặt phế liệu, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể của một người đàn ông trôi dạt vào khu vực bãi biển thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, tiếp giáp với địa bàn xã Xuân Thành.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, sáng 20-11 (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Bước đầu xác định thi thể nạn nhân là nam giới, khoảng từ 30-45 tuổi, trong tình trạng đang phân hủy. Tại thời điểm phát hiện, quần áo của thi thể nạn nhân cũng không còn nguyên vẹn, trên người không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác minh được danh tính.

Sự việc đã được người dân nhanh chóng trình báo cho chính quyền địa phương.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, sáng 20-11 (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thông báo và tìm kiếm thân nhân của nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ sự việc.

Theo ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên, nếu trong ngày vẫn không có người thân của nạn nhân đến tiếp nhận thì địa phương sẽ tiến hành các thủ tục chôn cất nạn nhân tại địa phương.

Nam thanh niên đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì gục ngã, tử vong với nhiều vết thương trên người Một nam thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường ở TP Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ gục xuống đường. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân tới kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong, trên người có vết thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-thi-the-dang-phan-huy-troi-dat-vao-bo-bien-ha-tinh-526852.html