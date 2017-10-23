Rùng mình xem clip cho đỉa bò chi chít lên mặt để trị mụn

Đời sống 23/10/2017 19:01

Trong Đông y, đỉa được xem là một trong những vị thuốc cổ nhất, có rất nhiều công dụng như trị bế kinh, trị các bệnh của phụ nữ… Thế nhưng, việc dùng đỉa để trị mụn như trong clip dưới đây lại vô cùng nguy hiểm.

 

Theo thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, để làm thuốc, bạn nên bắt các con đỉa to, khỏe, ngâm nước vôi loãng cho chết rồi vớt ra rửa sạch, mổ bụng bỏ toàn bộ ruột. Sau đó, rửa bằng nước muối, đun chín, cắt nhỏ thành từng khúc rồi phơi khô.

Đỉa khô được dùng để chữa trị những trường hợp máu đông tắc, tụ máu nội tạng hay tụ máu vết thương. Ngoài ra, đặt đỉa tươi vào các điểm huyệt trên cơ thể có thể giúp hút máu độc trên cơ thể hoặc ngăn ngừa bệnh tật.

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Đỉa khô là một trong những phương thuốc cổ nhất của Đông y - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ Trung Quốc dùng bốn con đỉa sống để trị mụn trên mặt khiến nhiều người không khỏi kinh hãi.

Đoạn clip trên được chia sẻ trên trang Liveleak vào ngày 22/10. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

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Tự ý lấy đỉa sống để trên mặt có thể khiến người bệnh nhiễm nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên theo các chuyên gia, việc tự ý dùng đỉa hút máu để chữa mụn như đoạn clip trên tiềm ẩn những nguy cơ dính các bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, viêm gan B, các bệnh lây qua đường máu có trong dịch tiết từ miệng con đỉa.

Do vậy, những người thích làm đẹp không được tự ý áp dụng phương pháp này nếu không có sự hướng dẫn của các chuyên gia, bác sĩ.

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