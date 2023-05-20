Quyết định MỚI cho công ty: Vụ đỉa ngoe nguẩy trong bình nước nguyên tem, cung ứng trường mầm non

Ngày 20/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu nước lấy tại dây chuyền sản xuất - nơi bị phát hiện đỉa còn sống trong bình nước lọc còn nguyên tem, cung ứng cho trường mầm non.
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Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã lấy 5 mẫu nước trên dây chuyền sản xuất của công ty đưa đi xét nghiệm. Trong đó có 1 mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang dung tích 20 lít (trong lô có đỉa, sản xuất hôm 25/4); 1 mẫu nước trước khi đưa vào chiết, rót; 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan tại Công ty cổ phần nước khoáng Bang.
Theo đó, kết quả các mẫu nước trên có chỉ tiêu đạt yêu cầu về chất lượng nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn Bộ Y tế và tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước dưới đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đặc biệt, mẫu nước tại giếng khoan số 3, không đạt chất lượng nước dưới đất do chỉ tiêu vi sinh vật không đạt. Phía Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ làm việc với công ty, tạm dừng khai thác khu vực giếng số 3 để để xử lý, khắc phục.
Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, Ông Lê Minh Tiến - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định xử phạt (38 triệu đồng) vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần nước khoáng Bang về các hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm, xóa bỏ bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm, cụ thể là hành vi tự ý tiêu hủy bình nước có đỉa.
Sắp tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình sẽ xem xét để Công ty Cổ phần nước khoáng Bang được sản xuất trở lại.
Vụ việc có đỉa trong bình nước sẽ tiếp tục để các đơn vị có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý.