Quyết định MỚI cho công ty: Vụ đỉa ngoe nguẩy trong bình nước nguyên tem, cung ứng trường mầm non

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã lấy 5 mẫu nước trên dây chuyền sản xuất của công ty đưa đi xét nghiệm. Trong đó có 1 mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang dung tích 20 lít (trong lô có đỉa, sản xuất hôm 25/4); 1 mẫu nước trước khi đưa vào chiết, rót; 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan tại Công ty cổ phần nước khoáng Bang.

Công ty CP nước khoáng Bang - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, kết quả các mẫu nước trên có chỉ tiêu đạt yêu cầu về chất lượng nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn Bộ Y tế và tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước dưới đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.