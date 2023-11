Quyết định MỚI cho công ty: Vụ đỉa ngoe nguẩy trong bình nước nguyên tem, cung ứng trường mầm non

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã lấy 5 mẫu nước trên dây chuyền sản xuất của công ty đưa đi xét nghiệm. Trong đó có 1 mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang dung tích 20 lít (trong lô có đỉa, sản xuất hôm 25/4); 1 mẫu nước trước khi đưa vào chiết, rót; 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan tại Công ty cổ phần nước khoáng Bang.

Đặc biệt, mẫu nước tại giếng khoan số 3, không đạt chất lượng nước dưới đất do chỉ tiêu vi sinh vật không đạt. Phía Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ làm việc với công ty, tạm dừng khai thác khu vực giếng số 3 để để xử lý, khắc phục.

Khu vực giếng nước số 3 không đạt chỉ tiêu chất lượng vi sinh vật - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, Ông Lê Minh Tiến - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định xử phạt (38 triệu đồng) vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần nước khoáng Bang về các hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm, xóa bỏ bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm, cụ thể là hành vi tự ý tiêu hủy bình nước có đỉa.