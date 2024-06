Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Sáng 17/6, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến 3 người trong một gia đình tử vong vào trưa ngày 16/6, trên địa bàn xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú.

Trước đó lúc 11h20 ngày 16/6, chị Lê Thị Tuyết Loan (24 tuổi, trú xã Ô Long Vĩ) đi ra sau nhà anh Ngô Văn Hùng (51 tuổi, anh chồng của chị Loan) thì phát hiện cháu Ngô Văn Vũ Linh (7 tuổi, con anh Hùng) nằm bất động.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân Trí)

Chị Loan gọi không thấy cháu Linh có phản ứng nên vội chạy vào báo cho anh Hùng, bàng hoàng phát hiện anh Hùng và chị Lê Thị Cúc (45 tuổi, vợ anh Hùng) đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ: Vụ việc được báo cáo lên Công an huyện Châu Phú, sau đó báo cáo lên ban giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh điều động các phòng, đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường phối hợp khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh vụ việc.

Đến tối 16-6, cơ quan công an bước đầu xác định các nạn nhân tử vong nghi do bị điện giật.

