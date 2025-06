Công an Công an phường Lưu Kiếm đã bắt giữ Vũ Văn Cường. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do Cường đi uống rượu về muộn, bị bố mắng chửi nên đối tượng bực tức, ra tay với cha. Mẹ của Cường chạy ra can ngăn thì bị Cường dùng dao đâm tử vong. Ông Đ, hàng xóm nhà Cường sang căn ngăn, cũng bị đối tượng đâm bị thương.