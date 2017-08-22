Phẫn nộ: Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt, tài xế và người xung quanh dửng dưng như không biết gì

Đời sống 22/08/2017 22:59

Thiếu nữ bị nhóm yêu râu xanh xé rách quần áo và giở trò đồi bại ngay trên xe buýt trong khi tài xế và những người trên xe thì thờ ơ đứng nhìn như chẳng có gì xảy ra. Sự việc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo trang Morocco World News, sự việc xảy ra trên một chuyến xe buýt ở Ma-rốc vào ngày 20/8 vừa qua. Một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hãi hùng này đã được đăng tải lên mạng xã hội và được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đoạn video cho thấy một số thanh niên Ma-rốc đã xé nát quần áo của cô gái trẻ và giở trò đồi bại với cô. Cô gái dường như có vấn đề về bệnh thần kinh nên cầu cứu sự giúp đỡ vô cùng yếu ớt. Đáng ngạc nhiên là những người khách trên xe buýt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí một số kẻ còn lên tiếng cổ vũ cho hành vi thú tính.

"Trong video, giọng la hét của nạn nhân lạc đi trước những tiếng cười man rợ của một đám yêu râu xanh. Cô bị đẩy qua đẩy lại, rồi bị xé nát quần áo, những kẻ biến thái lao vào tấn công cô gái trẻ như bầy sói hoang. 

Trong khi đó, những người trên chuyến xe vẫn dửng dưng cầm điện thoại để quay phim lại vụ việc mà không hề có hành động nào can ngăn" - theo Morocco World News.

Phẫn nộ: Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt, tài xế và người xung quanh dửng dưng như không biết gì - Ảnh 1
Cô gái trẻ bị nhóm yêu râu xanh giở trò đồi bại trên xe buýt nhưng người xung quanh vẫn dửng dưng - Ảnh minh họa: Internet

Dù cô gái trẻ vẫn không ngừng la hét để cầu cứu sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại những ánh nhìn dửng dưng. Căm phẫn hơn, một tên biến thái trong số đó còn nhét một miếng giẻ vào miệng nạn nhân để bắt cô câm miệng.

Thậm chí, cả tài xế xe buýt cũng không hề can thiệp hay quan tâm đến những gì đang diễn ra trên xe. Chiếc xe vẫn lao đi trong suốt thời gian vụ việc diễn ra.

Trả lời phỏng vấn của Morocco World News, Fouzia Assouli - người đứng đầu Hiệp hội Bảo vệ quyền phụ nữ Ma-rốc cho biết đây là lần đầu tiên bà xem một đoạn clip kinh khủng đến vậy.

"Tôi không dám tin vào mắt mình. Chúng ta đang sống giữa bầy quỷ dữ? Đây chính xác là một vụ hiếp dâm tập thể ngay giữa nơi công cộng và trước sự chứng kiến của rất nhiều người", bà Fouzia Assouli tức giận nói.

Cảnh sát nhận được tin báo đã lập tức bắt giữ 6 nghi phạm vào hôm 21/8 vừa qua. Cả 6 người vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên.

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