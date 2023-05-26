Phẫn nộ: Hiệu trưởng nói 'không liên quan' vụ cô giáo bị phụ huynh tấn công

Đời sống 26/05/2023 10:19

Sáng 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ một phụ huynh đến nhà riêng của cô giáo chửi bới và tấn công.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 18h30 ngày 25/5, ông L.M.D - một phụ huynh học sinh đến nhà riêng của cô giáo Vũ Thị Kim Quy - giáo viên trường THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong), chửi bới và tấn công. 

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Cô Quy bị thương ở mặt, được cho là do một phụ huynh tấn công - Ảnh: Báo Dân trí

Lúc này, hàng xóm và người thân tới can ngăn, ông D. bỏ chạy. Sau đó, cô Quy được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu.

Sau đó, cô Quy cho biết, nguyên nhân cô bị phụ huynh hành hung cũng có thể xuất phát từ việc con trai của người này nhận xếp loại hạnh kiểm Trung bình.

Đến sáng 26/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo sự việc. Đồng thời, Sở sẽ có thông tin chính thức đồng thời có biện pháp để bảo đảm sự an toàn cho giáo viên.

Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Thương - hiệu trưởng nhà trường lại phủ nhận việc cô Quy bị tấn công và khẳng định: "Không có việc giáo viên bị phụ huynh tấn công. Những sự việc xảy ra bên ngoài trường không liên quan đến nhà trường".

Ngay sau khi bị ông L.M.D đến chửi bới, tấn công, cô giáo đã báo cáo vụ việc đến Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn nhà trường. Thời gian qua, ông D. đã nhiều lần xúc phạm nhà trường, khi con trai ông này nhận xếp loại hạnh kiểm Trung bình.

Ông D. cũng là giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Quảng Sơn. 

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, ngày 5/5, Ông T., phụ huynh của em P.A, đã vào lớp hành hung cô L., giáo viên chủ nhiệm. Ngay sau khi nắm được thông tin, công an phường đã đến khống chế, áp giải ông T. lên trụ sở. Tại cơ quan điều tra, ông T. có dấu hiệu sử dụng rượu bia, không tỉnh táo. Ông T. từng có tiền án tiền sự trước đó.

Phẫn nộ: Hiệu trưởng nói 'không liên quan' vụ cô giáo bị phụ huynh tấn công - Ảnh 2
Trường Tiểu học Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Đến chiều 12/5, đại diện Phòng GD-ĐT quận Ba Đình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đang điều tra, xử lý vụ việc cô L., giáo viên khối 1 Trường Tiểu học Ngọc Khánh (Ba Đình), bị phụ huynh hành hung.

Phụ huynh đến nhà hành hung cô giáo ở Đắk Nông: Tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn

Phụ huynh đến nhà hành hung cô giáo ở Đắk Nông: Tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn

Cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đang xác minh, điều tra vụ cô giáo Vũ Thị Kim Quy, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, bị hành hung tại nhà riêng.

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