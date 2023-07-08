Ngày 8/7, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) thông tin về đối tượng Hoàng Văn Dũng (24 tuổi, Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi đồi bại với cô gái trẻ sau khi rủ nhậu.
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Theo thông tin từ báo Công lý, khoảng ngày 1/7, Hoàng Văn Dũng (24 tuổi, trú tại thôn Giữa, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã rủ chị Đ. đi uống bia ở một quán nhậu. Sau đó Dũng rủ bạn gái là chị Đ. về nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm.
Theo nguồn tin từ báo Lao động, ngày 8/7, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Dũng để điều tra hành vi "hiếp dâm". Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Dũng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.