Phẫn nộ: Gã chồng dùng bom xăng ném thẳng vào quán nơi vợ đang làm việc vì mâu thuẫn

Đời sống 01/07/2023 14:41

Ngày 1/7, Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, thông tin về nghi phạm dùng bom xăng và súng (dạng súng côn xoay, 9 viên đạn) phóng hỏa quán trà sữa nơi vợ đang làm việc vào chiều ngày 29/6.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 1/7, Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Trần Đại Huynh (40 tuổi, ngụ H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong vụ dùng bom xăng phóng hỏa nhà dân vào chiều ngày 29/6  để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Phẫn nộ: Gã chồng dùng bom xăng ném thẳng vào quán nơi vợ đang làm việc vì mâu thuẫn - Ảnh 1
Nghi phạm Trần Đại Huynh - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại cơ quan Công an, Trần Đại Huynh khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với vợ là chị T.T. D (33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), hiện là nhân viên đang làm việc tại quán của anh B.V.G (sinh năm 1992 có địa chỉ như trên) nên đã mang súng tự chế và xăng đến đốt quán. Vụ việc khiến đồ đạc tầng 1 của quán bị cháy, chị D bị bỏng phần mặt phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamPlus, khoảng 16h20 ngày 29/6 Huynh đã mang theo 1 khẩu súng (dạng súng côn xoay) và bom xăng đến quán Trà sữa Đài Loan (số nhà 105, đường Trần Nhân Tông, phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, TP.Ninh Bình) nơi chị T.T. D (33 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) làm thuê để phóng hỏa.

Phẫn nộ: Gã chồng dùng bom xăng ném thẳng vào quán nơi vợ đang làm việc vì mâu thuẫn - Ảnh 2
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: VOV

Sau khi nhận tin báo, Công an TP.Ninh Bình nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình, điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường để chữa cháy, không cháy lan qua nhà khác.

Ba xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường kịp thời dập tắt đám cháy, không để lan lên tầng trên và các nhà bên.

Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Ninh Bình nhanh chóng khống chế và bắt giữ Trần Đại Huynh, đối tượng gây ra vụ việc trên.

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