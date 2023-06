Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ xác định, xuất phát từ ghen tuông tình ái, Đinh Duy Quyến đã chuẩn bị súng, đạn (thuộc loại súng săn) rồi lẻn vào nhà chị H.T.T.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Đinh Duy Quyến (SN 1968, trú tại thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) về tội giết người.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ án, bị can đối với Đinh Duy Quyến về tội Giết người quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự do Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà chuyển giao.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ xác định, xuất phát từ ghen tuông tình ái nên khoảng 1h ngày 23/1, Đinh Duy Quyến mang theo súng, đạn (thuộc loại súng săn), lẻn vào nhà chị H.T.T. (trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà), mục đích tìm giết chị T.

Khi vào phòng ngủ của chị T., Quyến nhìn thấy một người nằm trên giường, nghĩ là chị T. nên bóp cò nhưng không có đạn. Thực tế, người nằm trên đường là cháu H.T.N.A. (SN 2007, cháu của chị T.).

Cơ quan điều tra dựng tại hiện trường vụ án - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, lúc này chị T. nghe thấy tiếng động bước đến, Quyến nạp đạn, dí sát nòng súng vào đầu (phía sau mang tai trái) và vùng sườn trái chị T. và nổ súng. Đồng thời, Quyến dùng thân súng đánh vào vùng trán phải, mục đích để tước đoạt tính mạng chị T. Hậu quả chị H.T.T. bị thương tích 48% sức khỏe.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Đinh Duy Quyến thể hiện rõ tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác. Chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông vô cớ, Quyến sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm để tước đoạt tính mạng người khác. Việc chị T. không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Quyến.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Đinh Duy Quyến có căn cứ để truy tố về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, hoàn tất cáo trạng để truy tố đối tượng Quyến theo quy định của pháp luật.

