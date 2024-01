Vào ngày 30/12, Sở Y tế Long An cho biết, 94 công nhân tại một công ty ở huyện Cần Giuộc đã nhập viện cấp cứu điều trị tại phòng khám đa khoa 115 huyện Cần Giuộc, Long An do có tình trạng rối loạn tiêu hóa nghi ngờ có liên quan thức ăn.