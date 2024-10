Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ : Ngày 8-10, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phan Hồng Q. (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra hành vi dùng dao đâm chết người.

Sau đó Q. đến chợ Ba Dừa ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy mua một con dao Thái Lan và bỏ vào túi quần.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Q. quay lại vựa thì thấy Đ. đang ngồi tại bàn của nhân viên quản lý. Bất ngờ Q. lấy con dao đâm vào vùng bụng và lưng của Đ..

Đ. bị sốc do mất máu cấp với vết thương xuyên thấu bụng và lưng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang trong tình trạng nguy kịch. Sau đó Đ. đã tử vong tại bệnh viện vào chiều 7-10.

Công an huyện Cai Lậy đã tổ chức truy tìm và vận động Q. đến cơ quan công an đầu thú. Sau đó Q. đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ An ninh Thủ Đô, ngày 7/10 tại Vĩnh Phúc cũng xảy ra vụ án nghiêm trọng: Sự việc xảy ra vào 15h ngày 7-10. Tại thời điểm trên, tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, nữ sinh T.H.M (SN 2009), trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương đã sử dụng dao bầu đâm bạn học là cháu T.T.T (SN 2009).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ nhà trường, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người liên quan.

Quá trình điều tra xác định, trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai học sinh T.H.M và T.T.T đã có những lời nói xấu nhau trong quá trình học tập, sinh hoạt.

Ngày 7-10, khi mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết, cháu M đã cầm con dao bầu đâm gây thương tích cho T.