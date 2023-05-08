Nữ cựu chiến binh đi viếng đồng đội thì lạc đường, tử vong trong rừng tràm

Đời sống 08/05/2023 16:00

Công an xã Linh Trường (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, công an địa phương vừa phối hợp với cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bà Trịnh Thị B. (SN 1950, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 8/5, lãnh đạo Công an xã Linh Trường (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, công an địa phương vừa phối hợp với cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bà Trịnh Thị B. (SN 1950, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Cụ thể, chiều 7/5, bà B. cùng đoàn cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh vào Quảng Trị, thăm viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Thăm viếng xong, đoàn lên xe để tiếp tục hành trình thì phát hiện trên xe thiếu bà B. nên thông báo cho chính quyền địa phương và Công an xã Linh Trường phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 8/5, cơ quan chức năng phát hiện thi thể bà B. tại khu vực rừng tràm thuộc địa phận thôn Bến Tắt (xã Linh Trường), cách trung tâm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn khoảng 2km. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm nên chính quyền địa phương đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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Khu vực rừng tràm - nơi tìm thấy thi thể bà B. - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, một sự việc cũng xảy ra tườn tự ở Ninh Bình, theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 13/5, chị Nguyễn Thị Hẹn (49 tuổi) và chị Phạm Thị Tẹo (57 tuổi), ở xã Yên Đồng, rủ nhau vào khu vực rừng núi nằm cách biệt bởi hồ Đồng Thái (rộng hơn 380 ha) để bắt ốc núi về bán.

Như những lần đi trước, xác định chỉ đi bắt ốc trong ngày rồi về nên chị Hẹn và chị Tẹo chỉ mang theo chiếc bì đựng ốc, chai nước, vài hộp sữa, một vài gói ngũ cốc để ăn buổi trưa trong rừng. Mải mê bắt ốc, hai chị đi tận vào khu rừng sâu núi cao. Đến giờ quay trở về, cả hai không tìm được đường ra, trời lại đổ mưa dông lớn khiến hai chị bị lạc.

Tối hôm đó, không thấy hai chị trở về, người thân vô cùng lo lắng. Sáng sớm 14/5, người nhà chị Hẹn và chị Tẹo tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến trưa cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo về sự mất liên lạc của hai phụ nữ này nên đã huy động các lực lượng để tìm kiếm.

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Chị Hẹn và chị Tẹo (bìa trái) khi mới được đưa ra khỏi rừng - Ảnh: Báo Dân Trí

Chủ tịch UBND xã Yên Đồng cho hay, sau khi nhận được tin báo xã đã triển khai các lực lượng để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Công an và Quân sự huyện sau đó cũng điều động thêm nhiều nhân lực đến giúp chính quyền địa phương tìm kiếm hai phụ nữ mất tích.

Khoảng 15h ngày 14/5, người nhà đã tìm thấy chị Hẹn và chị Tẹo trên đỉnh núi cao. Thông tin được báo cho lực lượng cứu hộ ở gần đó. Nhóm cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, sau đó cùng người thân cứu hộ, đưa hai nạn nhân ra bên ngoài.

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