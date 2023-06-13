Nóng: Xuất hiện nhiều website lạ thông tin sai về lịch dừng, giảm cung cấp điện

EVNNPC chỉ sở hữu website tại địa chỉ: https://npc.com.vn/ và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website Trung tâm Chăm sóc khách hàng có địa chỉ: https://cskh.npc.com.vn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật & Xã hội, trên MXH gần đây liên tục xuất hiện nhiều trang website lạ giả mạo thông tin về lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang,… có địa chỉ: https://lichcupdien.org/lich-cup-dien-bac-giang; httpsblogdao.net; https://lichcatdien.com/; ... Đặc biệt website https://lichcatdien.com/ này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động. Website https://lichcatdien.com/ này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động - Ảnh: Báo Pháp luật & Xã hội

Qua đó, EVNNPC khẳng định trang website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của EVNNPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hiện nay, EVNNPC chỉ sở hữu trang website tại địa chỉ: https://npc.com.vn/ và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website Trung tâm Chăm sóc khách hàng có địa chỉ: https://cskh.npc.com.vn/

Do vậy, EVNNPC đề nghị các khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của EVNNPC chỉ tra cứu thông tin tại website http://cskh.npc.com.vn, APP CSKH, nhắn tin theo cú pháp đến tổng đài 8079 hoặc liên hệ tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19006769 (trực 24/7) để được hỗ trợ. Trang webside chính thức của EVNNPC - Ảnh: Báo Pháp luật & Xã hội Theo nguồn tin từ báo Thanh Hóa, trước tình hình nguồn cung điện ở miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, để bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, cùng với nhiều giải pháp đã và đang được triển khai, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện kế hoạch tiết giảm phụ tải tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Ngay sau khi có kế hoạch từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lên phương án cấp điện và ngừng cung cấp điện cụ thể tại các khu vực trên địa bàn tỉnh, đồng thời, thông tin nhanh chóng đến các khách hàng thông qua Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cũng như các nền tảng số của ngành điện để khách hàng biết thời gian tạm gián đoạn điện và chủ động sắp xếp việc sinh hoạt, làm việc… Lịch thông báo ngừng cung cấp điện được cập nhật hàng ngày trên https://baothanhhoa.vn/ - Ảnh: báo Thanh Hóa

Nóng: Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, nguy cơ dừng phát điện trong vài ngày tới Chiều 9/6, Sở Công thương tỉnh Nghệ An thông tin về 2 công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung trong thời gian tới.

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