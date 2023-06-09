Nóng: Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, nguy cơ dừng phát điện trong vài ngày tới

Đời sống 09/06/2023 16:55

Chiều 9/6, Sở Công thương tỉnh Nghệ An thông tin về 2 công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung trong thời gian tới.

Theo thông tin từ báo Giao thông, chiều ngày 9/6, Sở Công thương tỉnh Nghệ An báo cáo, toàn tỉnh có 22 hồ thủy điện. Trong đó, 2 hồ chứa lớn nhất là hồ thủy điện Bản Vẽ (ở huyện Tương Dương) và Hủa Na (xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) đang ở cận kề mực nước chết. 20 hồ còn lại có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa.

Nóng: Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, nguy cơ dừng phát điện trong vài ngày tới - Ảnh 1
Lòng hồ thủy điện Hủa Na (Quế Phong) còn 1 m là xuống mực nước chết - Ảnh: Báo Công thương

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho nhiều hồ thủy điện ở Nghệ An ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng phát điện chỉ đạt từ 30 - 50%. Đặc biệt, trong 2 tháng qua, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt, mưa rất ít, nhiệt độ dao động từ 39 đến 42 độ C, khiến cuộc sống người dân ở nơi đây gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian tới, hệ thống hồ chứa thủy điện ở Nghệ An sẽ càng gặp khó khăn. Một số nhà máy sẽ phải dừng phát điện, không đáp ứng đủ điện lên hệ thống, việc cấp nước cho vùng hạ du cũng gặp khó khăn.

Nóng: Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, nguy cơ dừng phát điện trong vài ngày tới - Ảnh 2
Lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ hiện nay rất thấp - Ảnh: Báo Giao thông

Theo nguồn tin từ báo Đại đoàn kết, thủy điện Bản Vẽ có dung tích hồ chứa Bản Vẽ hơn 1,8 tỷ m3 trong đó dung tích hữu ích từ cao trình 155m – 200m là 1,3 tỷ m3 nước. Tuy nhiên, hiện nay mực nước hồ chỉ đang ở mức 157,20m thấp hơn 21m so với cùng kỳ. Mực nước này chỉ cao hơn 2m so với mực nước chết và dung tích hữu ích còn lại chỉ còn chưa tới 90 triệu m3.

Hiện nay trung bình là 35m3/giây, so với thời điểm này của năm 2022 là 105m3/giây. Tính đến 8h 26 sáng nay (9/6), mực nước lòng hồ đang ở mức báo động, chỉ đạt 156.49 m, cách mực nước chết 1,49 m. Hiện nay nhà máy đang hoạt động 2 tổ máy, lưu lượng xả 200m3 nước/s.

Nóng: Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, nguy cơ dừng phát điện trong vài ngày tới - Ảnh 3
Mực nước tại thuỷ điện Bản Vẽ trong sáng ngày 9/6 chỉ đạt 156.49 m, cách mực nước chết 1,49m - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Theo dự kiến, nếu xả với lưu lượng 200m3 nước/s đến ngày 11/6 hồ thuỷ điện Bản Vẽ sẽ trở về mực nước chết 155m, khi đó thuỷ điện chỉ gom nước trong ngày chạy tối thiểu 3-5 tiếng đồng hồ/ngày với mức tối thiểu. Vì vậy, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài thì hạ lưu sông Cả sẽ xảy ra hiện tượng thiếu nước cấp cho hạ du và không đáp ứng đủ điện lên hệ thống.

Cũng nằm trong tình trạng trên, nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất 180MW, lòng hồ thiết kế có dung tích chứa khoảng 400 triệu m3 nước. Tuy nhiên, với thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa từ đầu mùa rất thấp đã khiến cho lòng hồ thuỷ điện gần ở mực nước chết.

Nóng: Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, nguy cơ dừng phát điện trong vài ngày tới - Ảnh 4
Nhiều khu vực hồ thủy điện Hủa Na cạn trơ đáy - Ảnh: Báo Giao thông

Cụ thể, tính đến trưa 9/6, mực nước cao trình lòng hồ chỉ đạt 216 m, trong khi mực nước chết là 215 m, (còn 1 m là về mực nước chết). Hiện nhà máy hoạt động 2 tổ máy cung cấp điện cho hệ thống lưới điện Quốc gia, lưu lượng xả 200m3 nước/s, với thời lượng 5 giờ/1 ngày, phát điện khoảng 0,5 triệu kWh. Theo dự kiến, với công suất hoạt động như trên, đến hết ngày hôm nay 9/6 lòng hồ thuỷ điện Hủa Na sẽ về mực nước chết.

Hàng loạt hồ thủy điện lớn tại Việt Nam xuống mực nước chết, chính thức dừng hoạt động

Hàng loạt hồ thủy điện lớn tại Việt Nam xuống mực nước chết, chính thức dừng hoạt động

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương vào ngày 8/6 đã có báo cáo từ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về loạt nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam đã chính thức dừng hoạt động vì thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa ít khiến mực nước ở hàng loạt hồ thủy điện tại Việt Nam xuống mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc vận hành, cung cấp điện và sinh kế của người dân.

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