Nóng: Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, nguy cơ dừng phát điện trong vài ngày tới

Theo thông tin từ báo Giao thông, chiều ngày 9/6, Sở Công thương tỉnh Nghệ An báo cáo, toàn tỉnh có 22 hồ thủy điện. Trong đó, 2 hồ chứa lớn nhất là hồ thủy điện Bản Vẽ (ở huyện Tương Dương) và Hủa Na (xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) đang ở cận kề mực nước chết. 20 hồ còn lại có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa.

Lòng hồ thủy điện Hủa Na (Quế Phong) còn 1 m là xuống mực nước chết - Ảnh: Báo Công thương

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho nhiều hồ thủy điện ở Nghệ An ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng phát điện chỉ đạt từ 30 - 50%. Đặc biệt, trong 2 tháng qua, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt, mưa rất ít, nhiệt độ dao động từ 39 đến 42 độ C, khiến cuộc sống người dân ở nơi đây gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp.