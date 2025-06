Quá trình xác minh đã làm rõ, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, Luân Văn Vị (sinh năm 1983; trú tại thôn Tân Hoa, xã Hoa Thám) đến viếng đám tang và được anh Thi tiếp đón. Trong lúc mọi người sơ ý, đối tượng đã lén lút lấy trộm một cọc tiền trong túi xách của anh Thi rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi thực hiện hành vi, Luân Văn Vị không về nhà mà đến nhà một người quen ở thôn Tân Hoa để uống rượu. Đến khoảng 23 giờ, Công an xã Hoa Thám đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan công an, Luân Văn Vị đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp số tiền trộm được là 11,7 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, theo thông tin ban đầu, tối 15/6/2025, Công an xã Hoa Thám tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Văn Thi (sinh năm 1992; trú tại thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám) về việc bị mất trộm hơn 11 triệu đồng. Số tiền này được ông Lý Văn Dường (sinh năm 1949; trú cùng thôn Vĩnh Quang) giao cho anh Thi quản lý để lo chi phí hậu sự cho con trai. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an xã Hoa Thám đã chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân Văn Vị về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173, Bộ luật Hình sự, đồng thời củng cố hồ sở, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.