Nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc...) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua công tác nắm tình hình và biện pháp công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhóm tội phạm chuyên thu thập, tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhiều nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng danh dự, công việc đã chấp nhận chuyển hàng tỉ đồng. Một số bị ép phải tiếp tục “nộp tiền” suốt thời gian dài. Theo thống kê, chỉ riêng 11/20 tài khoản ngân hàng do nhóm này điều hành đã nhận tổng số tiền gần 300 tỉ đồng.

Từ cuối tháng 2/2025, Công an Quảng Trị chủ trì phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an nhiều tỉnh phía Nam, Hà Tĩnh tổ chức triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng trong nước và vận động 5 đối tượng ra đầu thú. Đây là giai đoạn quan trọng bóc tách các mắt xích tội phạm, làm rõ vai trò từng bộ phận.

Sau khi củng cố chứng cứ, Ban chuyên án tổ chức nhiều đợt công tác sang Campuchia, phối hợp Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia thống nhất kế hoạch truy bắt.

Ngày 6-7/4/2025, lực lượng chức năng Campuchia triệu tập, bắt giữ 3 đối tượng người Việt tại sào huyệt nhóm tội phạm. Các nghi phạm sau đó được bàn giao cho công an Việt Nam tiếp nhận, di lý, đấu tranh khai thác.

Hiện Công an tỉnh đã khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 1 bị can tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, đồng thời tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.