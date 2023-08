Rạng sáng ngày 23/6, xe tải chở theo nhiều quan tài bất ngờ va chạm với ôtô khách khiến tài xế xe tải phải nhập viện cấp cứu, quan tài rơi xuống đường.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 2h ngày 23/6, xe tải mang biển số tỉnh Đồng Nai chở theo nhiều quan tài lưu thông trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM về miền Tây.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zingnews

Đang lưu thông đến đoạn qua xã An Hữu, huyện Cái Bè (Tiền Giang), phương tiện này bất ngờ va chạm với ôtô khách mang biển số tỉnh An Giang đang chạy từ một quán ăn ven đường ra ngoài.

Hậu quả, cú va chạm khiến tài xế xe tải bị thương phải nhập viện cấp cứu, nhiều quan tài rơi xuống đường. Nhiều người trên ôtô khách hốt hoảng.

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Zingnews

Ngay khi nhận tin báo, trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, theo nguồn tin từ VTC News, khoảng 9h30 ngày 14/6 tại Km 51 + 300 Quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải BKS: 37H - 033.83 do Phạm Văn Tài (SN 1986 trú Đô Lương, Nghệ An) chạy theo hướng Bắc - Nam và xe khách do anh Lưu Đức P. (SN 1986, trú Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển xe khách 73S - 000.12 chở 24 người di chuyển hướng ngược lại.

Lực lượng cứu hộ đang ứng cứu người trên xe khách sau tai nạn - Ảnh: VTC News

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe khách bị thương, được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị, hai xe hư hỏng nặng phần đầu. Nhận tin báo, lực lượng công an, CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu những hành khách trên xe và bảo vệ hiện trường.

Thương Tâm: Ô tô bán tải nổ lốp gây tai nạn liên hoàn, bé gái 13 tuổi tử vong, mắc kẹt trong hốc bánh xe Lúc 17h13 ngày 21/6, tại Km 10+600, QL1A, đoạn qua xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa 3 phương tiện đi cùng chiều hướng Hà Nội - Hữu Nghị khiến 1 người tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-nguoi-thoat-nan-sau-cu-va-cham-giua-xe-cho-quan-tai-va-oto-khach-tren-quoc-lo-1-595189.html