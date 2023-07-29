Việc một công nhân tử vong do mắc kẹt trong cống trên đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh, TPHCM) ngày 26/7 khiến dư luận xót xa.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến sự việc này, PGS.TS Trần Hồng Côn (Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội) cho biết: Rác thải, nước thải tù đọng, phân hủy trong các môi trường kín thường giải phóng rất nhiều khí CO2 và các loại khí độc khác như Hydro Sunfua (H2S)… Vào thời điểm công nhân xuống dưới đường cống là đã vào môi trường thiếu oxy thì rất dễ bị ngạt do khí CO2. Ngoài ra, nếu công nhân ngộ độc khí H2S thì hoàn toàn có thể suy hô hấp tế bào, ngừng hô hấp và ảnh hưởng não, tim… dẫn đến tử vong.

Còn theo PGS.TS Bùi Thị An (Nguyên Phó Chủ tịch hội Hóa học Việt Nam), trong trường hợp cụ thể vấn đề chết người tại đường Trần Văn Giàu, thường phải trải qua các thí nghiệm để tìm ra nguồn khí cụ thể. Thế nhưng, tại nơi có rác thải, nước bẩn thì sẽ có chứa nhiều khí độc, có thể Sunfua Đioxit (SO2), Amoniac (NH3)… Đây đều là những khí gây chết người. Đoạn cống nơi xảy ra sự việc thương tâm khiến một công nhân tử vong - Ảnh: Báo Dân Trí "Nguồn khí này sinh ra từ các chất bẩn, xác chết động vật phân hủy, cống bảo quản không an toàn, nước ngấm vào đất… Trong trường hợp tại TPHCM chúng ta cần xét xem đường cống có dân cư, sinh hoạt, khu công nghiệp hay không để đưa ra kết luận chính xác, nhưng thực tế thì đã có hiện tượng ngạt khí độc dẫn đến tử vong…", bà An nói với báo Dân Trí.

Để đảm bảo không còn trường hợp đáng tiếc xảy ra, PGS.TS Bùi Thị An cho biết, thứ nhất, nguyên tắc trước quá trình làm việc người lao động luôn phải học qua các lớp an toàn lao động. Thứ hai, để đảm bảo thì công nhân cần đeo mặt nạ phòng độc đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định nhà nước. Thứ ba, thời gian làm việc trong các môi trường trên thường phải đúng theo quy định, không làm quá sức. Thứ tư, cơ quan quản lý phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra từng cá nhân, từng dụng cụ phòng chống để đảm bảo tính mạng cho lao động. Sự việc khiến một công nhân tử vong, 4 người bị thương - Ảnh: VTV News Theo thông tin từ VTV News, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 26/7 tốp công nhân mở nắp cống rộng khoảng 1m2 để xuống vớt rác, giảm ngập tại hệ thống cống trên đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai. Cống sâu khoảng 2 m, có nước ngập ngang ngực người lớn. Khi thấy các đồng nghiệp bị bất tỉnh phía dưới, một người đã báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, 12 chiến sĩ cứu hộ cứu nạn Công an huyện Bình Chánh đến ứng cứu. Cảnh sát mang bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc xuống dưới cống. Khoảng 5 phút sau, 5 công nhân bất tỉnh được đưa lên mặt đất. Một công nhân 38 tuổi tử vong, 4 người khác được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

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