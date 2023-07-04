Trước đó, sau khi Thảo tuyên bố vỡ nợ và có dấu hiệu lừa đảo, từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều lần người dân đã trình báo, tố cáo Thảo đến cơ quan chức năng, Công an huyện Kỳ Anh… Nhưng đã hơn 6 tháng trôi qua, họ đều không nhận được câu trả lời nào từ cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng ngày 4/7, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ đơn tố cáo của hơn 50 tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Voi thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về việc bị bà Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú huyện Kỳ Anh) lừa đảo theo hình thức góp hụi biến tướng với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Khi lôi kéo hàng trăm người tham gia, bà Thảo lập rất nhiều dây hụi, mỗi dây có 10 người, những người tham gia phải góp số tiền ít nhất 100.000 đồng/ngày. Lãi suất hàng tháng trả cho những người tham gia do Thảo quyết định. Thời gian góp trong vòng 10 tháng, một tháng mở hụi một lần.

Phản ánh từ người dân, năm 2018, do quen biết khi cùng buôn bán tại chợ Voi (huyện Kỳ Anh), bà Thảo đã nhiều lần đặt vấn đề huy động hàng trăm tiểu thương tham gia vào các dây "hụi" do bà làm chủ với cam kết trả tiền gốc và lãi sòng phẳng.

Chị T.T.H (SN 1986, trú xã Kỳ Phong) cho biết, từ năm 2018 đến nay, tin lời mời gọi của Thảo, chị đã tham gia các dây hụi với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay không thu hồi được do Thảo đã tuyên bố vỡ nợ.

Anh V.A.Q (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) cho hay: Sau khi kỳ góp hụi kết thúc theo chu kỳ 10 tháng, anh Q. yêu cầu trả tiền hụi, tuy nhiên, Thảo dùng những lời lẽ ngon ngọt rủ mọi người tiếp tục tham gia hoặc cho Thảo vay lại số tiền hụi. Tin tưởng Thảo, nên không lấy lại tiền mà tiếp tục tham gia vào dây hụi khác hoặc cho Thảo vay lại.

Tương tự, chị N.T.T (SN 1996, xã Kỳ Bắc) cho biết, vợ chồng chị có kế hoạch sinh con vào năm nay. Nên khi nghe lời “dụ dỗ” của Thảo, chị Trinh đã đồng ý góp ngày 100.000 - 200.000 đồng để có khoản tiền cho việc sinh con. Thế nhưng đến nay, sắp tới thời gian sinh, nhưng số tiền theo tính toán của chị Trinh đã góp cho Thảo hơn 34 triệu đồng không còn cơ hội lấy lại.

Theo phản ánh của những nạn nhân của Thảo, sau khi bị lừa số tiền lớn, cuộc sống của họ đã rơi vào bi kịch - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Theo nguồn tin từ báo Giáo dục & Thời đại, đến đầu năm 2021, nhiều người liên hệ Thảo để lấy rút hụi hoặc yêu cầu Thảo trả khoản tiền đã vay thì Thảo hứa hẹn lần này đến lần khác rồi tuyên bố vỡ nợ, không trả tiền cho người tham gia như cam kết ban đầu.

Bà L.T.L. (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) – một nạn nhân bị Thảo lừa hơn 200 triệu đồng cho hay: Sau khi Thảo tuyên bố vỡ nợ, Thảo vẫn bình thản đi ăn sáng, cà phê, chơi thể thao, buôn bán tại chợ… nhưng mỗi lần chúng tôi đến tìm gặp thì Thảo đều trốn biệt tăm. Mấy ngày nay, Thảo vẫn ở đây, tuy nhiên, hôm nay chị ta lại tiếp tục trốn.

Người dân tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Người dân cho biết thêm, ngoài hơn 50 hộ viết đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng, có đến hàng trăm hộ dân bị Thảo lừa đảo với số tiền vài chục đến hàng trăm triệu, thậm chí gần vài tỷ đồng/người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã có mặt tại huyện Kỳ Anh, lắng nghe các ý kiến, chứng cứ mà người dân cung cấp, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến trực tiếp ghi nhận các phản ánh của bà con - Ảnh: VietNamNet

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.