Người phụ nữ bay hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại của công an rởm

Đời sống 17/07/2023 10:21

Ngày 17/7, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) nhận thông tin trình báo từ bà N. về việc bị mất hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản sau cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 26/6, bà N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là người của VKS, Công an TP Đà Nẵng. Đầu dây thông báo bà N. có liên quan đến đường dây ma túy, cần cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh.

Người phụ nữ bay hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại của công an rởm - Ảnh 1

Tin lời kẻ lạ, người phụ nữ đã mở tài khoản và nộp hơn 1 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Người ở đầu dây hướng dẫn bà N. đến một ngân hàng tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) mở tài khoản mới. Sau khi mở tài khoản xong, bà N. cung cấp mã OTP cho người lạ. Vì bị hại không có tiền nên kẻ lừa đảo giới thiệu cho bà N. đến thị xã Bến Cát (Bình Dương) để cầm sổ đỏ vay tiền.

Từ ngày 4 - 8/7 bà N. đã chuyển vào số tài khoản trên gần 1,1 tỷ đồng. Sau khi đến ngân hàng kiểm tra và biết toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị rút hết, bà N. đến công an trình báo.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, trưa ngày 1/4/2022, bà T. nhận được cuộc gọi số lạ của một người đàn ông xưng là Nguyễn Văn Dũng, công tác tại Công an TP.Hà Nội. Thông báo bà T. dính dáng đến đường dây ma túy và yêu cầu người này chuyển 1,3 tỷ đồng, sau khi chuyển tiền, bà T. mới tỉnh ngộ biết mình bị lừa đảo nên vội đến công an trình báo.

Người phụ nữ bay hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại của công an rởm - Ảnh 2
Công an TPHCM khuyến cáo người dân không nên chuyển tiền cho người lạ, vì đó là lừa đảo - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan chức năng cho biết, tình trạng giả danh cán bộ nhà nước gọi điện thoại đe dọa, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có xu hướng tiếp diễn.

Qua đó, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao kiến thức, mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo. Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo cần liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo kịp thời.

Công an bóc trần trò lừa đảo chơi mini game, tặng điện thoại iPhone 13, 14

Công an bóc trần trò lừa đảo chơi mini game, tặng điện thoại iPhone 13, 14

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phải hết sức lưu ý, cảnh giác với các chiêu trò chuyển tiền để được nhận hàng, quà, tiền trúng thưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo giả mạo công an tài khoản ngân hàng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi