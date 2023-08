Người phụ nữ bay hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại của công an rởm

Ngày 17/7, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) nhận thông tin trình báo từ bà N. về việc bị mất hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản sau cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 26/6, bà N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là người của VKS, Công an TP Đà Nẵng. Đầu dây thông báo bà N. có liên quan đến đường dây ma túy, cần cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh.

Tin lời kẻ lạ, người phụ nữ đã mở tài khoản và nộp hơn 1 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Người ở đầu dây hướng dẫn bà N. đến một ngân hàng tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) mở tài khoản mới. Sau khi mở tài khoản xong, bà N. cung cấp mã OTP cho người lạ. Vì bị hại không có tiền nên kẻ lừa đảo giới thiệu cho bà N. đến thị xã Bến Cát (Bình Dương) để cầm sổ đỏ vay tiền.

Từ ngày 4 - 8/7 bà N. đã chuyển vào số tài khoản trên gần 1,1 tỷ đồng. Sau khi đến ngân hàng kiểm tra và biết toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị rút hết, bà N. đến công an trình báo.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, trưa ngày 1/4/2022, bà T. nhận được cuộc gọi số lạ của một người đàn ông xưng là Nguyễn Văn Dũng, công tác tại Công an TP.Hà Nội. Thông báo bà T. dính dáng đến đường dây ma túy và yêu cầu người này chuyển 1,3 tỷ đồng, sau khi chuyển tiền, bà T. mới tỉnh ngộ biết mình bị lừa đảo nên vội đến công an trình báo.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không nên chuyển tiền cho người lạ, vì đó là lừa đảo - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan chức năng cho biết, tình trạng giả danh cán bộ nhà nước gọi điện thoại đe dọa, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có xu hướng tiếp diễn.

Qua đó, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao kiến thức, mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo. Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo cần liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo kịp thời.

