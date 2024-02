Tối 7/2, Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố, tạm giữ Tiên để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 7/2, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc Nguyễn Anh Đức đã đến thưởng nóng cho tập thể Công an huyện Cần Giuộc và Công an xã Long Phụng có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án nhanh vụ giết người xảy ra tại ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, lúc 6h ngày 5/2, tại ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc xảy ra vụ án mạng làm 1 nam thanh niên tên Đ.T.C (26 tuổi) tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Long Phụng, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, truy xét đối tượng.

Đến 10h cùng ngày, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Thạch Thị Ngọc Tiên (SN 1990), ngụ ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đang lẩn trốn tại quê nhà.

Công an đã bắt giữ nữ nghi phạm đâm chết nam thanh niên tại xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua khai thác ban đầu, nghi phạm đã khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân và thời gian qua sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, gần đây xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do liên quan đến vay nợ. Sau khi đòi không được nợ và xảy ra cự cãi, trong lúc giằng co, Tiên đã cầm dao đâm người tình tử vong và bỏ trốn về quê.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

