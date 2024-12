Người đàn ông đi xe máy kéo em nhỏ thoát khỏi điểm mù xe tải bất ngờ tiết lộ thông tin gây chú ý

Theo VietNamNet , ngày 12/12, Công an TP Hòa Bình cho biết, ngày 10/12, trên mạng xã hội đăng tải clip tình huống giao thông nguy hiểm tại một ngã tư. Công an TP Hoà Bình đã làm rõ sự việc xảy ra tại ngã tư Thịnh Lang, gần đầu cầu Hữu Nghị.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, ngày 10-12, trên mạng xã hội chia sẻ video ghi lại tình huống một người đàn ông đi xe máy cứu một em học sinh đạp xe sắp đi vào điểm mù của xe ôtô tải. Theo đoạn video, khi phát hiện em nhỏ đang đi vào điểm mù của xe tải tại một khúc cua, người đàn ông đi xe máy đã nhanh tay kéo cháu bé lại.

Người đàn ông đi xe máy ngăn em nhỏ đi vào điểm mù của xe tải. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Hành động kịp thời của người đàn ông đã ngăn nguy hiểm xảy ra đối với cháu bé. Sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt bình luận khen hành động kịp thời của người đàn ông đi xe máy

Công an Hòa Bình rất mong những việc làm tốt đó lan tỏa trong cộng đồng để góp phần xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, nhân ái. Cơ quan công an khuyến cáo các bậc cha mẹ cần hướng dẫn cho con em mình nâng cao kỹ năng khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn.