Nghi vợ ngoại tình, ông bố ở Phú Yên mang 2 con trai đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết bẽ bàng

Đời sống 05/10/2023 09:14

Anh và chị G. kết hôn vào tháng 10/2012. Lập gia đình xong, gánh nặng kinh tế đè lên vai, ông bố trẻ lại tiếp tục sang xứ người mưu sinh.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ thủ đô, những ngày qua, câu chuyện người đàn ông ở Phú Yên phát hiện 2 đứa con mình yêu thương, chăm bẵm hàng chục năm qua không phải con ruột khiến mạng xã hội xôn xao. Nhân vật được nhắc tới là anh B.V.L (SN 1986, quê Phú Yên). Thời gian vừa qua, anh L. đã gửi đơn lên toà án nhân dân TP. Tuy Hoà, Phú Yên về việc ly hôn và yêu cầu tìm cha ruột cho 2 con.

Anh L. cho biết năm 2009, anh đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Anh và chị G. kết hôn vào tháng 10/2012. Lập gia đình xong, gánh nặng kinh tế đè lên vai, ông bố trẻ lại tiếp tục sang xứ người mưu sinh. Đến năm 2018, anh mới trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. 

Trong suốt 6 năm hôn nhân xa cách, anh L. và vợ không có bất kỳ mâu thuẫn hay tranh cãi căng thẳng nào. Gia đình luôn êm ấm, thuận hoà. Chỉ có điều mỗi khi chồng gọi điện thoại về nhà, chị G. rất ít khi nghe máy. 

“Vợ ít khi bắt máy cuộc gọi của tôi, tin nhắn trả lời lúc có lúc không. Tháng 10/2012 tức thời điểm kết hôn, tôi về Việt Nam 2 tháng. Tháng đầu tiên thấy vợ bảo mất kinh sau đó báo có thai rồi, tôi không nghi ngờ điều gì. Sang Hàn, tôi vẫn thu xếp về Việt Nam thăm vợ con, gia đình. Dịp Tết hay khi nhà có tang, mẹ mất, ba mất, tôi đều có mặt" - anh L. cho hay. 

Vợ chồng anh L. sinh được 2 con, năm nay cháu lớn được 10 tuổi, cháu nhỏ được 5 tuổi. Anh L. chăm sóc các con bằng tất cả tình thương. Hai đứa trẻ được anh nhận xét ngoan ngoãn, học giỏi và rất quấn bố. 

“Tôi thương tụi nó lắm. Cứ tối 9,10h các cháu bảo ba cho con nằm ngủ. Sáng tôi đi chợ, nấu cơm nấu nước, thằng nhỏ đòi đi theo. 3 cha con rất thân nhau" - anh L. nói. 

Sau khi về nước, anh L. xin vào làm trong một công ty may, còn chị G. cũng có công việc ổn định tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố. Số tiền xuất khẩu lao động trong nhiều năm, anh L. đều dùng để xây nhà, mua xe, lo toan cuộc sống cùng vợ. 

Nghi vợ ngoại tình, ông bố ở Phú Yên mang 2 con trai đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết bẽ bàng - Ảnh 1
Cách đây khoảng 2 tháng, anh L. phát hiện vợ có nhiều biểu hiện khác lạ, thuờng đi sớm về khuya, hay báo đi công tác. Sinh nghi, anh âm thầm theo dõi - Ảnh: Internet

Cách đây khoảng 2 tháng, anh L. phát hiện vợ có nhiều biểu hiện khác lạ, thuờng đi sớm về khuya, hay báo đi công tác. Sinh nghi, anh âm thầm theo dõi. 

“Một người bạn của tôi phát hiện chiếc xe máy của vợ sao quen quá, dựng trước cửa nhà nghỉ. Tôi lập tức chạy tới và gặp bà tạp vụ, hỏi rằng cái xe  kia của ai? Bà tạp vụ nói không để ý" - anh L. kể. 

Nghi ngờ vợ đang ở trong phòng cùng một người đàn ông khác, anh nấp tạm vào một góc chờ. Một lúc sau, anh chết sững khi thấy vợ đi ra cùng một người đàn ông đeo khẩu trang. 

“Họ đưa nhau lên xe rồi phóng đi mất, tôi chạy theo nhưng không kịp. Tôi chắc chắn đó là vợ bởi sau hôm đó, tôi đã quay lại nhà nghỉ kiểm tra camera” - anh L. chia sẻ. 

Nắm bằng chứng trong tay, anh L. quyết định vạch trần sự thật màn vụng trộm của vợ. Thế nhưng chị G. một mực phủ nhận. 

“Cô ta chối, nói không có gì hết, thậm chí còn thách thức tôi. Vì quá bực, tôi mới đi xét nghiệm ADN mấy đứa nhỏ chứ trước lúc đó bản thân tôi chưa từng nghi ngờ huyết thống với 2 con. Cũng có người bảo 2 đứa không giống cha lắm nhưng tôi nghĩ, ừ thì chắc chúng có nét của mẹ" - anh L. kể. 

Nghi vợ ngoại tình, ông bố ở Phú Yên mang 2 con trai đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết bẽ bàng - Ảnh 2
Kết quả xét nghiệm ADN, 2 con không cùng huyết thống với anh L.Ảnh: báo Phụ nữ thủ đô

Theo thông tin từ Vietnamnet, hồi giữa tháng 8, việc hoài nghi vợ ngoại tình càng hiện rõ hơn trong ý nghĩ của anh. Anh đưa hai con đi xét nghiệm ADN. Vài ngày sau, người chồng như chết lặng khi cầm kết quả trên tay, hai đứa con anh dành tình thương yêu bấy lâu nay không phải là con đẻ của mình. Cả hai bé trai đều không cùng huyết thống với anh.

Khi biết chồng phát hiện được bí mật của mình, vợ anh đã dẫn hai con rời đi nơi khác sinh sống và không muốn gặp anh. Người vợ cũng nộp đơn xin ly hôn lên tòa. Mối quan hệ, tình cảm vợ chồng anh Bùi rạn nứt. Mỗi khi nhớ đến cảnh bị vợ cắm sừng, anh lại nghĩ mình như chim tu hú - loài chim không bao giờ làm tổ, đẻ trứng, nuôi con mà vào mùa sinh sản thì tìm tổ của các loài chim khác để “đẻ nhờ”.

Không thể níu kéo cuộc hôn nhân đã rạn nứt cùng với việc hết niềm tin, anh muốn buông xuôi. Các thủ tục cũng như đơn ly hôn cũng được anh gửi lên tòa án. Thế nhưng, người đàn ông tâm tư nặng trĩu, trong tâm trí luôn hiện lên ý nghĩ “cha của các con là ai, sống ở đâu, như thế nào”, khiến anh vẫn day dứt về hai đứa trẻ và muốn có trách nhiệm với con. 

Cứ thế, một gia đình nhỏ vốn tràn ngập hạnh phúc bỗng dưng đứng bên bờ của sự đổ vỡ.

 

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