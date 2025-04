Ngày 18/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, truy xét nghi can gây ra vụ án mạng làm 2 người tử vong tại phường Tân Bình (TP Dĩ An).

Theo thông tin từ VOV, nghi phạm là Nguyễn Quốc C (sinh năm 1989, quê Đồng Tháp), cùng là công nhân tại một công ty ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương với hai nạn nhân. Đối tượng này được xác định là bạn trai của chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1976, quê Đồng Tháp), một trong hai nạn nhân. Sau khi gây án, C. đã rời khỏi hiện trường bằng xe máy vào khoảng 6h sáng ngày 17/4. Chiếc xe máy của Nguyễn Quốc C. để lại trên cầu Hóa An - Ảnh: Báo Dân trí Sau một ngày tích cực truy bắt, khoảng 2h sáng18/4, lực lượng chức năng phường Tân Bình đã phát hiện xe máy, điện thoại và giấy tờ tùy thân của C. trên cầu Hóa An (tỉnh Đồng Nai). Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện một chai thuốc trừ sâu. Dựa trên những dấu vết này, lực lượng chức năng nhận định nghi phạm C. đã nhảy cầu tự tử. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang triển khai công tác tìm kiếm thi thể đối tượng. Người dân xung quanh đứng xem công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VOV Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 17/4, do không thấy chị Nguyễn Thị Tuyết M. (sinh năm 2005, quê Đồng Tháp) đến nơi làm việc, đồng nghiệp đã gọi điện thoại để hỏi thăm. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy nên người này đã đến căn nhà chị M. ở tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình để kiểm tra. Tại đây, người này phát hiện cửa cổng và cửa nhà đều khóa trái, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã thuê người đến phá khóa. Khi vào bên trong, người này bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị H. (cô của M.) nằm bất động trên giường, xung quanh có vết máu. Tiếp tục kiểm tra trên gác, người này phát hiện chị M. nằm bất động trên giường và bị trùm kín chăn. Ngay lập tức, sự việc đã được trình báo lên cơ quan công an. Theo lời trường trình của hàng xóm, trước đó, ông C. (bạn trai chị H.) đã khóa cửa nhà rồi lên xe máy rời đi.