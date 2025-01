Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này phối hợp cùng Công an thành phố Bến Cát tiến hành di lý đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) từ tỉnh An Giang về Bình Dương để điều tra vụ đánh người giữa đường gây bức xúc dư luận vài ngày qua.

Khai nhận với cơ quan công an, Hiền cho biết đang làm công nhân tại một nhà máy sản xuất tôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày xảy ra vụ việc, Hiền vừa tan ca và đang trên đường trở về nhà bằng xe máy, thì xảy ra va chạm với một xe máy khác do anh N.T.B. (40 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển.