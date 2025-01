Sau khi đánh người và bỏ về quê, nghi can đánh người đi đường dập não khai nhận nguyên nhân đánh anh B là do trước đó xảy ra va chạm giao thông.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tối 2-1, tại Công an xã Kiến An (huyện Chợ Mới, An Giang) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai ban đầu đối với Lê Văn Hiền (36 tuổi, thường trú tại An Giang).

Đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, thường trú tại An Giang). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Hiền là người đánh anh Nguyễn Tiến B (38 tuổi) tại giao lộ khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Bước đầu, Hiền khai nhận nguyên nhân đánh anh B là do trước đó xảy ra va chạm giao thông. Hai người cãi nhau không ai nhường ai rồi lao vào đánh nhau. Sau khi lấy lời khai xong, Hiền sẽ được di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vào tối 30/12/2024, tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8 thuộc phường Thới Hòa (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy. Sau khi va chạm, một người đàn ông bị đánh đập dã man, nằm gục giữa đường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người đi đường quay lại.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nạn nhân sau khi bị đánh được người đi đường gọi xe cấp cứu đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng do thương tích quá nặng nên sau đó được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục cấp cứu. Đến ngày 1/1, đại diện gia đình nạn nhân tới cơ quan công an để trình báo sự việc.

