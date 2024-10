Nghẹt thở giải cứu nhân viên nhà nghỉ ở Hải Phòng mắc kẹt trong thang máy

Này 03/10, trực ban Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận thông tin người dân báo trực tiếp có người mắc kẹt ở thang máy tầng 4 của nhà nghỉ Mia MoTel tại số 27 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 3/10, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ cứu hộ một nhân viên bị kẹt thang máy ở quận Đồ Sơn.

Cụ thể, hồi 8h42 ngày 3/10, trực ban Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng) nhận tin báo, có người mắc kẹt ở thang máy tầng 4 của nhà nghỉ Mia MoTel tại số 27 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đã phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Đồ Sơn đến hiện trường dùng banh thủy lực giải cứu 1 người dân là nhân viên nhà nghỉ ra ngoài an toàn.

Nhân viên không bị thương, trạng thái tinh thần đã ổn định và thang máy không bị hư hại gì.

Hiện trường cứu hộ thang máy - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 24/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo từ nhân dân về sự cố thang máy tại căn nhà số 269-271 Quan Nhân, quận Thanh Xuân làm một số người bị mắc kẹt trong thang máy.

Ngay lập tức 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Thanh Xuân đã được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường giải cứu người mắc kẹt. Tại hiện trường, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Thanh Xuân đã trấn an các nạn nhân giữ bình tĩnh, bảo đảm sức khỏe, không hoảng loạn.

Sau hơn 10 phút thực hiện các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng đã đưa thang máy về đúng vị trí tầng và mở cửa thang, đưa 9 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn (trong đó có 2 trẻ nhỏ và 2 phụ nữ). Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lỗi kỹ thuật thang máy dẫn tới bị kẹt.

