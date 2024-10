Theo thông tin từ báo Nhân Dân, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ 19 giờ ngày 30/9 đến 16 giờ ngày 1/10, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70 đến 200mm, một số nơi cao hơn 200mm.

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên, mực nước lúc 20 giờ ngày 1/10 trên sông Thao là 31,50m, trên báo động 2 là 0,50m; sông Ngòi Thia là 42,53m, dưới báo động 1 là 1,97m.