Theo VTC News, ngày 14/1, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ tai nạn làm 6 người chết thương tâm ở xã Nậm Càn, cơ quan chức năng đang nỗ lực kêu gọi cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn huyện hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, Ban ATGT tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu, UBND huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 6 nạn nhân với số tiền 5 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An hỗ trợ 20 triệu đồng. Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.