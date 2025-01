Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 13/11, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Ban An toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn vào ngày 12/1 làm 6 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định lái xe không có nồng độ cồn và ma túy. Chiếc xe tải cũng đã được kiểm định cách đây 2 tháng.