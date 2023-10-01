Ngày 1/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang chạy đua cùng thời gian, triển khai tìm kiếm nam sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Dẫn theo thông tin từ Báo Nghệ An, trước đó, vào khoảng 1 - 1h30 sáng cùng ngày, 2 em học sinh Trường THPT Quỳ Hợp III là Ngô Quốc C. (SN 2008) trú tại bản Công, xã Châu Hồng và Lương Minh H. (SN 2007) trú tại xóm Hạ Đông, xã Châu Cường, di chuyển bằng xe đạp điện từ thị trấn Quỳ Hợp về bản Mường Ham, xã Châu Cường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Nghệ An

Khi 2 em H. và C. đi đến giữa cầu tràn Mường Ham thì trời mưa to, nước lũ tràn về và chảy xiết nên cả 2 bị trượt ngã khiến cả xe đạp điện cùng 2 em bị nước cuốn trôi. Em Lương Minh H. may mắn đã bơi được vào bờ, còn em Ngô Quốc C. thì bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, nhận được tin báo, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp và chính quyền xã Châu Cường đã huy động lực lượng xuống hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng cùng người dân triển khai tìm kiếm nam sinh - Ảnh: Báo Giao Thông

Hiện hàng trăm người, bao gồm các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, công an… cùng người dân đang chạy đua với thời gian, vùng tìm kiếm đang được mở rộng nhưng vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 27-29/9, cùng với thủy điện xả lũ đã khiến nhiều địa phương, như: Quỳ Châu, Quế Phong, Thanh Chương, Kỳ Sơn… (tỉnh Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An: Mưa lớn kéo dài đã khiến 1.734 ngôi nhà bị ngập, 6 nhà bị sập hoàn toàn; 1.763ha lúa, 3.053,9ha cây hoa màu bị thiệt hại; hơn 3.700 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Nghệ An cũng bị thiệt hại nặng nề do bị ngập và sạt lở.

Mưa lũ cũng đã khiến ông L. V. K (71 tuổi, ở bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) tử vong.

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