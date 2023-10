Mưa lớn kéo dài từ ngày 27-29/9, cùng với thủy điện xả lũ đã khiến nhiều địa phương, như: Quỳ Châu, Quế Phong, Thanh Chương, Kỳ Sơn… (tỉnh Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An: Mưa lớn kéo dài đã khiến 1.734 ngôi nhà bị ngập, 6 nhà bị sập hoàn toàn; 1.763ha lúa, 3.053,9ha cây hoa màu bị thiệt hại; hơn 3.700 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Nghệ An cũng bị thiệt hại nặng nề do bị ngập và sạt lở.

Mưa lũ cũng đã khiến ông L. V. K (71 tuổi, ở bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) tử vong.