Theo thông tin, trại gà của anh Huy có quy mô 10.000 con, hiện đã có hơn 9.000 con gà bị chết, trọng lượng mỗi con ước khoảng 2,2-2,5 kg. Tổng thiệt hại ban đầu khoảng 23 tấn gà, ước tính mất gần 2 tỉ đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 23/9, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An, cho biết sáng 23/9, do mưa lớn kéo dài đã khiến trại gà của anh Nguyễn Ngọc Huy ở xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân bị ngập nước. Trong lúc chủ hộ đang tập trung di dời đàn gà đến chỗ cao thì mất điện khiến gà chết ngạt hàng loạt.

Hiện, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đang tập trung nhân lực để làm thịt gà, kêu gọi người dân mua giúp anh Huy với giá 40-50.000 đồng/kg. "Thiệt hại của hộ gia đình anh Huy là rất lớn, hiện chính quyền đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân mua ủng hộ gia đình để giảm bớt thiệt hại"- ông Mai chia sẻ với báo Người Lao Động.

Hơn 9.000 con gà của gia đình anh Huy bị chết ngạt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo báo cáo của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại do bão số 4 tính đến 7 giờ sáng ngày 23/9, có 3 người thiệt mạng do lũ cuốn tại Nghệ An (đã tìm thấy thi thể người mất tích). Về nhà ở, có 261 nhà hư hỏng (Thanh Hóa 113, Nghệ An 93, Hà Tĩnh 26, Thừa Thiên Huế 12, Quảng Nam 17)…

Thiệt hại về nông nghiệp do bão số 4: một số diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập úng, thiệt hại; gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi. Về ngập lụt: ngập cục bộ một số vị trí đường giao thông, ngầm tràn tại khu vực trũng, thấp thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

