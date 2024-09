Theo thông tin từ VTC News, theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 7h ngày 23/9, bão số 4 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão làm 3 người chết do lũ cuốn tại Nghệ An (đã tìm thấy thi thể người mất tích).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 22/9 và sáng 23/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, riêng nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 8h ngày 23/9, có nơi trên 200 mm, như: TP Vinh (Nghệ An) 252,8 mm, Sơn Lễ (Hà Tĩnh) 212,2 mm…

Dự báo, ngày và đêm 23/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 24/9 mưa lớn ở khu vực Trung bộ có xu hướng giảm dần.

Nhiều tuyến đường TP Vinh (Nghệ An) ngập sâu trong biển nước - Ảnh: VTC News

Bão số 4 gây ra 77 điểm chia cắt tại các tỉnh miền Trung

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng thông tin, ngập lụt và sạt lở do mưa bão số 4 đã gây ra 77 điểm chia cắt tại các tỉnh miền Trung. Trong đó, Quảng Bình ghi nhận nhiều điểm bị sạt lở, chia cắt cục bộ một số điểm (sơ bộ gồm 10 điểm), đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ (QL) 12A, 9B, 15 và một số tuyến đường của tỉnh bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng, gây gián đoạn GT. Tại một số bản làng, người dân không thể đi lại do nước dâng cao. Hiện lực lượng chức năng cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết.

Mưa liên tục những ngày qua kèm theo lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt cục bộ và chia cắt. Trong đó, H.Minh Hóa có 23 thôn bị chia cắt, 538 hộ bị ngập. Tại xã Tân Hóa, H.Minh Hóa, có gần 400 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 - 2m. Nước đang có xu hướng dâng cao, người dân đã ứng phó một cách chủ động khi chuẩn bị đồ đạc, vật dụng lên nhà phao tránh trú nhằm giảm thiệt hại về tài sản.

Mưa lớn liên tục đã làm tuyến đường vào ba bản của người Rục ở xã Thượng Hóa ngập sâu 1,5m. Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã cắt cử cán bộ trực, cắm biển cấm đi lại tại các ngầm tràn để bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra.

Do không khí lạnh đang tiếp tục gây mưa, nguy cơ lũ và sạt lở đất vẫn còn xảy ra ở các tỉnh miền núi Phía Bắc, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa lớn; các tỉnh Nam Bộ ven sông Cửu Long rà soát phương án ứng phó với ngập, sạt lở bờ sông do triều cường và lũ về từ thượng lưu.

Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố đê điều; khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp, vệ sinh môi trường sớm ổn định đời sống của nhân dân; các tỉnh Bắc Trung Bộ khắc phục thiệt hại do bão số 4. Các tỉnh/thành phố ven biển chủ động triển khai phương án ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.

Trong ngày 22/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận viện trợ hàng hóa đợt 2 (đèn pin, bộ dụng cụ nhà bếp, chăn,...) từ tổ chức Samaritan Purse. Đến nay, đã có hơn 35 Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, phi chính phủ thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cứu trợ và cam kết cứu trợ khẩn cấp khoảng 16 triệu USD để khắc phục hậu quả bão số 3.

Ngày 22/9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do mưa, lũ sau bão số 3 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.