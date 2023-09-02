Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Có 18 người tử vong vì tai nạn giao thông

Đời sống 02/09/2023 15:54

Trong ngày 2/9 (tính tới thời điểm hiện tại), toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm tử vong 18 người, bị thương 23 người.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày nghỉ lễ 2/9, cả nước xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông khiến 18 người chết, 23 người bị thương.

Cục CSGT cho hay, từ chiều 1/9 đến sáng 2/9, trên toàn địa bàn TP Hà Nội và các tuyến cửa ngõ, vành đai, các tuyến nội đô và trục xuyên tâm trọng điểm của thủ đô như vành đai 2, vành đai 3, Pháp Vân, Nguyễn Trãi, Lê Duẩn - Giải Phóng, Đại La - Minh Khai... các phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Có 18 người tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 1
Từ chiều 1/9 đến sáng 2/9, cả nước xảy ra 30 vụ tai nạn khiến 18 người tử vong (Ảnh minh họa)

Trên các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, lưu lượng giao thông bình thường, di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Cục CSGT cũng cho biết, trong ngày 2/9, CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.868 trường hợp vi phạm giao thông. Qua đó, phạt tiền hơn 18 tỷ đồng; tạm giữ 152 xe ô tô, 2.831 xe mô tô, 30 phương tiện khác. Đồng thời, tước 1.773 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 2.282 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.480 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 100 trường hợp; quá khổ giới hạn 19 trường hợp.

Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Có 18 người tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) đường bộ cao tốc, Cục CSGT kiểm tra, lập biên bản 43 trường hợp vi phạm. Qua đó, phạt tiền 103,9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện. 

Hệ thống giám sát của các Đội TTKSGTĐB cao tốc phát hiện 240 trường hợp vi phạm.

Đường thủy kiểm tra, phát hiện xử lý 73 trường hợp vi phạm, phạt tiền 99 triệu đồng.

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