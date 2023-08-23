Tai nạn liên hoàn khiến thiếu niên 13 tuổi tử vong tại chỗ

Đời sống 23/08/2023 19:31

Xe máy tông vào xe đạp, rồi tiếp tục tông vào xe ô tô chạy hướng ngược lại khiến một người chết, hai người bị thương tại Gia Lai.

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao Thông, chiều 23/8, Ban ATGT huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày tại Km 153+ 400, quốc lộ 25 đoạn qua thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một thiếu niên tử vong - Ảnh: Báo Gia Thông

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 81D1-209.99 chở hai người gồm T.Đ.H (sinh năm 2010) và một người tên P.Q.D (cùng trú thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) xảy ra va chạm với xe đạp lưu thông cùng chiều, do ông Rmah Đ. (trú tại xã Ayun Hạ) điều khiển.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sau cú tông, xe máy của em T.Đ.H mất lái, trượt sang làn đường ngược chiều rồi tông vào ôtô đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, em T.Đ.H và P.Q.D đều không đội mũ bảo hiểm. Cơ quan công an cũng đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với những người liên quan trong vụ việc.

 

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Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Vụ tai nạn khiến em T.Đ.H tử vong tại chỗ, P.Q.D bị thương nặng, ông Rmah Đ. bị thương nhẹ.

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